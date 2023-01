Superlega, sentenza del tribunale di Madrid contro Uefa e Fifa

In attesa della decisione finale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il Tribunale provinciale di Madrid ha accolto l’appello della A22Sports, stabilendo che la Superlega può esistere e che i club che ancora ne fanno parte (Juventus, Real Madrid e Barcellona) non possono essere sanzionati né dalla Uefa, né dalla Fifa.

«Fifa e Uefa non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la Superlega», riporta il quotidiano sportivo iberico As, che ha avuto accesso alle carte.

«Quella che si avverte è un’azione che ha tutte le caratteristiche di un ingiustificabile abuso da parte di chi detiene una posizione dominante», prosegue la sentenza. «Non possiamo presumere in questa procedura cautelare che il meccanismo di distribuzione degli utili utilizzato dalla Fifa e dall’Uefa, che non è controllata da un regolatore pubblico indipendente, costituisca necessariamente la miglior soluzione possibile per gli interessi generali dello sport». La sentenza del tribunale di Madrid ordina inoltre a Fifa e Uefa di astenersi «dall’adottare qualsiasi provvedimento o azione contro la Superlega», così come di «annunciare o minacciare qualsiasi misura disciplinare o sanzionatoria nei confronti dei club, dirigenti e giocatori dei club che partecipano alla preparazione» del contestato progetto sportivo. Ora la decisione verrà inviata alla Giustizia svizzera perché la ratifichi.

🚨 Exclusive: A22, promoters of the European Super League, have won their appeal in a Madrid court meaning Super League clubs can’t be punished by UEFA or FIFA. This was granted after ESL formed in April 2021, then overturned. Another appeal was made and has gone in A22’s favour.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 31, 2023