Superlega, la Juventus rinuncia al progetto: l’indiscrezione arriva dalla Spagna

La trasmissione spagnola El Chiringuito è certa: la Juventus si prepara a formalizzare il passo indietro rispetto al progetto Superlega. Secondo le indiscrezioni che provengono dalla Spagna, il club bianconero, alle prese con i guai societari degli ultimi mesi, tra il caso plusvalenze, il patteggiamento sugli stipendi e l’Uefa pronta a comminare nuove pene, invierà già nelle prossime ore una lettera con cui comunicherà il ritiro a Real Madrid e Barcellona, i due club rimasti al fianco della Juve nel portare avanti l’idea del campionato delle big europee. Una notizia che lancia anche il quotidiano Relevo e che ha rapidamente fatto il giro d’Europa.

La Juve pronta all’addio: «Iter burocratico richiede settimane»

Sia la trasmissione sia il portale, quindi, sono certi: la Juventus rinuncerà. Su Relevo si legge che il documento sarebbe già partito da Torino e arrivato in Spagna: «La squadra italiana ha inviato una lettera a Real Madrid e Barcellona per informare i due club che la società bianconera sta avviando le procedure legali per uscire dalla Superlega, un iter burocratico che richiederà diverse settimane». Se così fosse, i bianconeri saluterebbero definitivamente un progetto promosso attivamente dall’ex presidente Andrea Agnelli, in prima linea in favore della Superlega sin dalla primavera del 2021.

🚨‼️La Juventus ha inviato una lettera a Real Madrid e Barcellona dicendo che sta avviando il procedimento legale per dissociarsi dalla Superlega.

È un iter burocratico che richiederà alcune settimane, ma la decisione è presa.

[@relevo – @sergiofernan5ez] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 6, 2023

I tifosi sui social: «Club venduto dalla Exor?»

In tanti, sui social, si chiedono quale sia il motivo che abbia spinto la società al passo indietro. Molti tifosi parlano di «club venduto», ipotizzando una cessione da parte di Exor ad acquirenti provenienti dall’Arabia Saudita. Altri, invece, vedono il dietrofront come un timido segnale di pace nei confronti dell’Uefa, dopo i rapporti testi degli ultimi mesi.

Di Maria saluta il club: «Fine di una tappa difficile e complicata»

E intanto arriva il primo addio ufficiale dopo la chiusura della stagione 2022/2023. Angel Di Maria, stella argentina sbarcata a Torino appena un anno fa, ha salutato dopo un solo anno: «Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte. Grazie a tutti i miei compagno per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore».