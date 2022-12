La Superlega del calcio europeo è l’emblema di un capitalismo cialtrone

Ma chi vi ha mai impedito di fondare una Superlega europea del calcio? Il parere legale firmato dall’avvocato generale della Corte di giustizia europea, Athanasios Rantos, e depositato il 15 dicembre contiene un testo esplicito e uno da leggere fra le righe. Il testo esplicito dice che le regole usate da Fifa e Uefa per contrastare la nascita della Superlega non sono contrarie alle norme del Trattato Ue poste a tutela della libera concorrenza in ambito comunitario. E tale pronunciamento risponde in modo diretto alla questione posta dalla società di diritto spagnolo A22 Sports Management, che del campionato calcistico continentale d’élite dovrebbe essere l’organizzatrice. Ma poi c’è anche il testo implicito, che con tono di degnazione inquadra il vero senso dell’operazione Superlega. E questo senso fotografa lo spirito di un capitalismo cialtrone, liberista a parole ma consociativo nell’anima, incapace di assumersi un vero e dovuto rischio d’impresa, che fieramente invoca le mani libere ma intanto pretende di lasciare il cappello sulla seggiola, perché non si sa mai. Un capitalismo che vuole soltanto massimizzare i profitti continuando a mantenere socializzate le perdite e i costi dell’infrastruttura. A questo capitalismo calcistico da Paperopoli l’avvocato Rantos, insigne giurista greco, ha dato una risposta molto più severa di quanto dica il testo esplicito. E per quanto il suo parere non sia vincolante rispetto alla sentenza che la Corte di giustizia europea pronuncerà nella primavera del 2023, il giudizio morale che viene fuori dal parere consegnato ai giudicanti è privo di appello.

L’argomento della posizione dominante non regge

Durante questi mesi a Rantos è toccato occuparsi di Superleghe varie e assortite. Nel medesimo giorno in cui ha consegnato alla Corte di giustizia il parere sulla Superlega del calcio ne ha licenziato un altro, riguardante un abbozzo di Superlega del pattinaggio su ghiaccio. Dunque l’avvocato generale della Corte ha maturato una specifica competenza in materia di breakaway leagues e di retoriche da queste utilizzate per legittimare la richiesta di fare da sé. Regolarmente si tratta di richieste che utilizzano l’argomento della posizione dominante occupata dalle federazioni internazionali. Grazie a questa condizione, sostiene l’argomento, le istituzioni dello sport internazionale si gioverebbero di un potere d’interdizione decisivo per strozzare sul nascere ogni tentativo di dar vita a organizzazioni sportive internazionali alternative e alle loro competizioni. E a dimostrazione di tale posizione dominante, i ricorrenti e aspiranti superleghisti adducono come prova la minaccia, agitata dalle confederazioni sportive internazionali established, di espellere dai propri ranghi le società sportive e gli atleti che dovessero partecipare a manifestazioni sportive organizzate da enti esterni.

Nessuno ha impedito ai club di farsi il loro torneo alternativo

Tale partecipazione sarebbe possibile soltanto dietro autorizzazione delle confederazioni sportive accusate di essere monopoliste. In tutto ciò consisterebbe la posizione dominante di Fifa e Uefa, denunciato da A22 Sports Management. Un argomento confezionato alla meno peggio, che l’avvocato Rantos ha smontato con l’argomentazione sistematica nei 187 paragrafi distribuiti nel documento lungo una cinquantina di cartelle. Un documento scritto in pieno stile giuridichese, dunque articolato con mobilitazione di tutte le sottigliezze argomentative proprie di un parere legale. Ma in filigrana al lungo testo dell’avvocato greco si può leggere l’interrogativo brutale, rivolto a A22 e ai residui soci fondatori della Superlega, cioè Barcellona, Juventus e Real Madrid. E l’interrogativo recita: ma quando è successo che l’Uefa vi ha impedito di fare la Superlega? La risposta a questo interrogativo è nei fatti e l’avvocato Rantos la semina pazientemente per frammenti nel corso del documento. Qui ci prendiamo carico di raccogliere gli elementi sparsi e costruire quella risposta all’interrogativo che il documento suggerisce alla Corte di giustizia europea.

Secessione fallita in partenza per incapacità dei congiurati

Nella realtà dei fatti, né la Fifa né l’Uefa hanno mai impedito la costituzione della Superlega. Non lo hanno fatto perché non hanno avuto il tempo materiale per farlo, dato che il velleitario tentativo di secessione condotto a aprile 2021 si è disfatto da sé per totale insipienza dei congiurati. Ma non avrebbero potuto farlo comunque, perché non dispongono dell’autorità e degli strumenti giuridici per farlo. Chiunque, allo stato delle cose, avrebbe oggi la libertà di organizzare una Superlega del calcio europeo. Potremmo organizzarla anche noi di Tag43. E a quel punto si tratterebbe di vedere quanti club, quanti sponsor, quanti broadcaster televisivi e infine quanti tifosi aderirebbero. Ma di certo non sarebbero Fifa e Uefa a impedire il progetto della Superlega Tag43. Su questo aspetto l’avvocato Rantos è stato chiarissimo, specie nel testo della versione breve del suo parere che per primo è stato pubblicato dal sito della Corte di giustizia europea.

Non si può continuare a stare nelle competizioni Fifa e Uefa

Il sommario si apre con la netta affermazione secondo cui «la Eslc (European Super League Company) è libera di organizzare la sua competizione indipendente al di fuori dell’ecosistema Uefa e Fifa». E questo frammento, estrapolato, è stato letto dagli zelanti sostenitori del progetto come la premessa di un’affermazione delle ragioni superleghiste. E invece l’avvocato generale ha soltanto affermato una verità che i superleghisti e i loro cicisbei si ostinano a non vedere: che la Superlega del calcio europeo potrebbe essere inaugurata anche domani mattina. Ciò che gli analisti soggetti a cecità selettiva non vogliono vedere è il termine che introduce il frammento: whilst, che si traduce con «benché», o «sebbene». Così introdotto, e letto nella sua interezza, il frammento estrapolato cambia senso. E recita come segue: «Sebbene la Eslc sia libera di organizzare la sua competizione indipendente dall’ecosistema Fifa e Uefa, essa non può comunque, in parallelo con questa competizione, continuare a partecipare alle competizioni organizzate da Fifa e Uefa senza chiedere il permesso a queste federazioni». Ecco qual è il vero punto della questione: che i club superleghisti vorrebbero fare la loro competizione concorrente alle competizioni Fifa e Uefa (e fin qui, nulla potrebbe essere eccepito), ma senza staccarsi dalle competizioni Fifa e Uefa a cui loro torna comodo continuare a partecipare (e qui, invece, il discorso diventa totalmente incoerente, nonché assolutamente inaccettabile per Fifa e Uefa).

Ognuno può fare il monopolista a casa propria

Fifa e Uefa hanno minacciato di mettere al bando i club e i calciatori che partecipassero a una lega secessionista e concorrente. E questa minaccia sarebbe il riflesso di una condizione di monopolio. Risposta a questa obiezione, suffragata dalle argomentazioni dell’avvocato Rantos e espressa ancora una volta con un interrogativo: sapreste dirci chi non è autorizzato a essere monopolista in casa propria e a difendere legittimamente i propri confini e le proprie prerogative? Nello specifico, l’Uefa organizza le manifestazioni ufficiali tramite le federazioni nazionali affiliate. E dentro questa complessa architettura organizzativa e territoriale è monopolista allo stesso modo in cui è monopolista una bocciofila per ciò che riguarda l’organizzazione delle sue attività interne. L’Uefa cessa di essere monopolista rispetto a manifestazioni calcistiche, anche in territorio europeo, che si organizzassero fuori dalla sua egida e perciò concorrenti. Ma se quelle manifestazioni concorrenti coinvolgono club affiliati alle sue strutture, ecco che l’Uefa ha diritto di vedersi richiedere, e eventualmente concedere o negare, l’autorizzazione. E di elevare sanzioni, che però (come specifica il punto 77 del parere) sono valide soltanto all’interno del proprio ordinamento, ma inefficaci all’esterno. In ogni caso, la mancata autorizzazione non significa impedimento a partecipare alla competizione concorrente. Significa piuttosto che si viene espulsi dall’Uefa e dalle sue manifestazioni, senza ulteriori conseguenze.

Come fare concorrenza restando nella bottega del capo

Sta proprio qui l’aspetto assurdo delle pretese superleghiste, che infatti l’avvocato generale della Corte di giustizia boccia senza appello, con una sola eccezione. A suo giudizio, infatti, l’eventuale sanzione per i calciatori unitamente ai club sarebbe eccessiva, poiché a suo giudizio i calciatori non potrebbero sottrarsi se la volontà dei club è quella di aderire a una lega secessionista. Per il resto, le argomentazioni di Rantos smascherano il lato grottesco delle rivendicazioni presentate dalla Eslc: fare la secessione a metà, senza avere la forza di farla sul serio. Che è un po’ come se in una bottega (di falegname, di gommista, di ceramista, o di ciò che vi pare), un dipendente particolarmente intraprendente decidesse di mettersi in proprio, cioè in concorrenza col suo (quasi ex) datore di lavoro, ma poi pretendesse anche di restare all’interno della bottega a acchiappare clienti, approfittare dei consumi legati all’attività produttiva e degli strumenti di lavoro, sfruttare avviamento e consolidamento. Ovviamente il datore di lavoro non prenderebbe nemmeno in considerazione la prospettiva. E non perché sia «contrario alla libera concorrenza», o perché compia «abuso di posizione dominante». Ma soltanto perché è monopolista in casa sua, come è scontato che sia.

Siamo di fronte a un capitalismo alla vaccinara

I club della Superlega vogliono esattamente questo. Vogliono farsi il loro torneo europeo d’élite, che andrebbe in aperta concorrenza con la manifestazione principale dell’Uefa (la Champions league) sottraendole certamente risorse. Ma poi vorrebbero rimanere iscritti ai campionati nazionali, per continuare a vincerli alimentando l’albo d’oro e mantenendo un minimo contatto con la base nazionale. Inoltre non vogliono assolutamente immaginare che i loro calciatori perdano la possibilità di essere utilizzati dalle rappresentative nazionali (ciò che ne incrementa il valore di mercato e di immagine) e di partecipare ai campionati continentali (Europei, Coppa America) e ai Mondiali. Vogliono dunque tenersi i benefici dell’essere parte della piramide organizzativa Fifa-Uefa, per staccarsene soltanto nel segmento delle competizioni internazionali per club. Un’idea molto “à la carte” della struttura istituzionale e organizzativa del calcio, da scissionisti alla vaccinara che preparano la guerra per ottenere l’inciucio. Rispetto a questa idea di capitalismo calcistico, l’avvocato Rantos ha usato parole lapidarie nel paragrafo 107 del suo parere: «Sembrerebbe che i club fondatori dell’Eslc vogliano, da una parte, beneficiare dei diritti e dei vantaggi legati alla membership Uefa, senza comunque essere legati alle regole e agli obblighi dell’Uefa». Più di un epitaffio. Col messaggio sottinteso che a questo punto si fa evidente: «Se davvero avete le palle, fate la Superlega con una secessione vera. Altrimenti piantatela qui o fatevi un Trofeo Birra Moretti».

