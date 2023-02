Superlega, il progetto di A22: 80 squadre e 14 partite minimo a testa

Si torna a parlare di Superlega. Real Madrid, Barcellona e Juventus attendono che arrivi la sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue sull’eventuale abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa. Le federazioni hanno già avuto a dicembre il primo parere europeo: le squadre possono creare un nuovo campionato, ma uscendo dagli attuali circuiti calcistici europei e mondiali. Oggi arriva un’altra novità. La A22 Sports Management, che promuove la competizione è tornata a parlare di come sarebbe organizzato il progetto: 80 squadre, con 14 partite minimo ciascuno.

Real, Barcellona e Juve contattano i club

Secondo quanto rivelano i media spagnoli, le ultime 3 società rimaste all’interno del progetto, cioè Real Madrid, Barcellona e Juventus, stanno contattando altri club in tutta Europa per ingrandire la portata della manifestazione e raggiungere il target di 80 squadre previsto da A22 Sports Management. Sarebbero oltre 50 le società già ascoltate dai presidenti dei tre grandi club. E intanto filtra un’altra notizia. Gli altri nove fondatori, cioè Atletico Madrid, Manchester City, United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Inter e Milan, non si sarebbero mai separati contrattualmente dal progetto, pur tirandosi indietro dopo poche ore dall’annuncio, ormai quasi un anno fa.

Reichart: «Abbiamo parlato con quasi 50 club»

E che il progetto non si sia arenato ma più vivo che mai lo confermano le parole di Bernd Reichart. Si tratta del presidente di A22, che spiega: «Lo scorso ottobre abbiamo avviato un processo aperto di dialogo sul futuro del calcio europeo. Da allora abbiamo parlato con quasi 50 club e altri attori del settore e la conclusione condivisa da quasi tutti è che le fondamenta su cui è costruito il calcio europeo sono seriamente minacciate. È giunto il momento di apportare modifiche». Tra i principi base ci sarebbero l’apertura a tutti, il rispetto dei campionati nazionali, un nuovo sistema di sostenibilità finanziaria e la cura dei giocatori. Inoltre si parla già di calcio femminile e maggior coinvolgimento di istituzioni e tifosi.