SuperEnalotto, montepremi record: 210,5 milioni di euro

L’estrazione di martedì 24 maggio ha aperto un nuovo capitolo, da record, nella storia del SuperEnalotto. Il più alto montepremi nella storia del gioco a premi e attualmente il jackpot più alto al mondo sarà infatti a disposizione da giovedì 26 maggio: 210,5 milioni di euro.

SuperEnalotto, l’ultimo 6 risale al 22 maggio 2021

Visto che martedì non c’è stato nessun “sei”, il montepremi è salito così alla cifra di 210.500.000 euro: un milione e mezzo in più rispetto ai 209 vinti il 13 agosto 2019, con una schedina dal valore di 2 euro giocata nella Ricevitoria Sisal Bar Marino di Lodi. «È stata un’emozione che non dimenticherò mai perché, a fronte di chi ha vinto, sono state e sono ancora molte le persone che continuano a mostrare il loro affetto entrando in ricevitoria, per un saluto e con la certezza che qualcuno qui è riuscito a cambiare la sua vita», ha detto la titolare Marisa Caserini all’Agi. L’ultimo 6 centrato, da 156 milioni di euro, risale al 22 maggio 2021, a Montappone, piccolo borgo delle Marche.

SuperEnalotto, le 10 vincite più alte della storia del concorso

Le estrazioni del Superenalotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato: in attesa di scoprire la sestina vincente (appuntamento alle ore 20), ecco la classifica delle 10 vincite più alte nella storia del SuperEnalotto, concorso lanciato nel dicembre del 1997 :

1) 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO)

2) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote

3) 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV)

4) 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM)

5) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS)

6) 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT)

7) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL)

8) 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT)

9) 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT)

10) 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 – Mestrino (PD)