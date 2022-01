Crede di aver vinto 136 milioni al Superenalotto, ma i numeri riportati sul giornale sono sbagliati

Supermilionario per una notte, prima di scoprire che i numeri riportati sul giornale erano sbagliati. È successo all’83enne Francesco Ventresca, ambulante al mercato di Sulmona, convinto di aver vinto ben 136 milioni al Superenalotto. Poi la doccia fredda, una volta recatosi in ricevitoria: la sequenza pubblicata sul quotidiano, per un errore di stampa, non era in realtà quella vincente. A raccontare la vicenda è Il Messaggero.

Superenalotto, erano sbagliati i numeri pubblicati sul giornale

Francesco Ventresca aveva fatto la sua giocata martedì, alla solita ricevitoria di Sulmona. 30 numeri in 5 serie, per una spesa di 7,50 euro. L’estrazione è avvenuta in serata, ma l’anziano non l’ha poi seguita in televisione: «Per aprire la bancarella al mercato mi alzo alle 4 del mattino, vado presto a dormire», ha detto a Il Messaggero. Non sapendo usare Internet, il giorno dopo si è fidato dei numeri riportati sul giornale acquistato in edicola, che annunciava “nessun sei” per l’estrazione del giorno precedente. Qualche dubbio era sorto, ma i numeri corrispondevano. Poi la doccia fredda in ricevitoria. Il “nessun “sei” non era un errore: i numeri pubblicati, che corrispondevano a quelli da lui giocati, erano sbagliati. Tutta colpa di un errore di stampa. Anche il valore del jackpot riportato sul giornale, 136 milioni e 300mila euro, era tra l’altro errato.

Superenalotto, l’anziano “beffato” pensa di chiedere i danni

«Mi hanno detto che non avevo vinto niente. Ho chiesto a mio genero di controllare su Internet e anche lui mi ha confermato che i numeri erano sbagliati». L’anziano, costretto a lavorare a 83 anni vista la pensione da appena 650 euro al mese, ha rivelato che pensa di rivolgersi a un avvocato per i danni. Già in passato era successo qualcosa di simile al venditore ambulante di Sulmona: «Centrai un 13 e dieci 12 al Totocalcio: la mia giocata non era stata registrata nel sistema e la vincita era di 150 milioni di lire. Dovetti rassegnarmi». E lo stesso dovrà fare stavolta.