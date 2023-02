Superenalotto, centrato il 6 dei record: vinti 371 milioni

Dopo 635 giorni, finalmente si è ritornati a vincere al Superenalotto nazionale. I numeri fortunati sono 1, 38,47, 52, 56, 66, jolly 72 e SuperStar 23. A vincerli circa 90 persone, che hanno giocato 5 euro ciascuno. Ad ognuno di loro vanno 4 milioni di euro totali.

Superenalotto, vinti 371 milioni: chi sono i vincitori

La regione Campania è quella dove risiedono gran parte dei vincitori del Superenalotto record di 371 milioni di euro. Sono infatti 14 le persone campane che hanno vinto 4 milioni ciascuno, nello specifico in provincia di Avellino – al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, 6 sono le quote acquistate. Non è la prima volta che proprio in questo bar avviene una vincita. Il proprietario del locale ha affermato che: «Circa 5-6 anni fa abbiamo venduto due quote che si sono rivelate vincenti e hanno regalato la bellezza di 1,1 milioni di euro. Ovviamente questo jackpot fa più scalpore perché si tratta del montepremi più alto al mondo».

C’è da dire che questo bar è posizionato in una zona molto trafficata e di passaggio, per cui molte persone si fermano e hanno così la possibilità di fare una veloce giocata. «Le quote di questa giocata, dal prezzo di 5 euro l’una, sono tra le più acquistate, infatti ne vendiamo mediamente un centinaio al giorno», ha aggiunto il titolare.

Il resto delle vincite sono state così distribuite nelle altre regioni: Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3),Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). I vincitori avranno 90 giorni di tempo per poter riscuotere la vincita, mentre il pagamento sarà accreditato al 91esimo giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Che sistema ha vinto

La vincita record di questo Superenalotto è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura, giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Questa bacheca è lo strumento utile per acquistare quote di sistemi Superenalotto preparate dai professionisti Sisal.

Tutti i sistemi proposti dalla Bacheca sono suddivisi in carature (quote) e accessibili a tutti. In questo caso sono state comprate, appunto, 90 quote da 5 euro l’una. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Ufficiale, per “giocata a caratura” si intende la suddivisione di una

giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.