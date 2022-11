Superenalotto, stasera in palio quasi 300 milioni: è record europeo

Non si vedeva una cifra simile al Superenalotto dal 2021: 300 milioni di euro. L’ultima vincita per un 6 – ovvero per aver indovinato la combinazione dei sei numeri del Superenalotto – aveva portato nelle tasche del fortunato proprietario del biglietto circa 156 milioni di euro. Questa volta, però, a un anno di distanza, la cifra in palio raddoppia. In realtà, non si tratta di 300 milioni tondi tondi, ma di una cifra di poco inferiore: 299,4 milioni di euro, che il fortunato vincitore certamente non disprezzerà.

Superenalotto: il jackpot è da 300 milioni di euro

L’anno scorso a vincere fu un uomo che giocò una schedina da 2 euro in un piccolo paese delle Marche. In 25 anni, sono ben 124 le vincite più alte del Superenalotto, ovvero con persone che hanno indovinato la combinazione vincente su 90 numeri. La vincita più alta prima di stasera – quando ci sarà l’estrazione dei numeri – è di 209 milioni di euro e si è registrata a Lodi nel 2019.

La cifra arriva dopo che nella scorsa estrazione del 31 ottobre non si sono verificati né un 5+1 né un 6. Per i giocatori non affezionati, il 5+1 vuol dire che si indovinano 5 numeri e il jolly, mentre il 6 indica di aver indovinato i 6 numeri. In più, c’è chi gioca anche il Superstar, ovvero un secondo jolly. Se anche in questa giocata non ci saranno vincitori, la cifra sarà destinata a salire. Invece, se qualcuno vince, allora il calcolo ricomincia da capo, quindi la successiva vincita sarà di minore importo.

Il primato europeo

L’Italia mette in palio la vincita più alta dell’Europa e la terza al mondo. La prima in assoluto è invece la vincita americana. Infatti, negli Stati Uniti la lotteria nazionale permette di vincere fino a 1,5 miliardi di dollari, pari circa a 1 miliardo 518 milioni e 705 mila euro.

L’appuntamento per scoprire chi vincerà e se si vincerà è per questa sera, 3 novembre.