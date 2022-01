Supercoppa, non solo Szczesny: senza green pass non si gioca, ecco chi rischia in Serie A

Il regolamento parla chiaro e la situazione era stata ampiamente analizzata già nelle ore successive all’entrata in vigore del nuovo decreto del Governo. Le norme contro il Covid di fine dicembre impediscono a chi non possiede un green pass rinforzato (vaccinati o guariti) di fare molte cose. Tra queste, c’è anche lo scendere in campo per allenarsi e disputare uno sport di squadra. La Serie A non ha deroghe e da ieri, 10 gennaio, le squadre iniziano a fare i conti con i problemi. Il caso eclatante è quello della Juventus. La formazione bianconera domani sarà impegnata in Supercoppa italiana contro l’Inter e dovrà fare a meno del suo portiere Wojciech Szczesny. Ma stasera il Bologna sarà la prima squadra di Serie A a perdere pezzi a causa del nuovo regolamento.

L’annuncio di Allegri: «Szczesny senza green pass, non ci sarà»

Il portiere polacco Wojciech Szczesny è di fatto uno dei primi calciatori fermati dalle nuove norme. Da ieri, non avendo il super green pass, non può allenarsi con i compagni o condividerne gli spazi, compresi pullman e stanze di albergo o ristorante. Ad annunciarlo, spiegando la situazione, è stato il tecnico Massimiliano Allegri. «In porta giocherà Perin perché Szczesny, che ha appena fatto il primo vaccino, non ha il green pass e per rispettare il protocollo domani arriverà all’ultimo momento». L’allenatore ha spiegato che «è l’ultimo a essersi vaccinato ed è in attesa del certificato». Quest’ultimo arriverà dopodomani, al termine dei 15 giorni dalla prima dose. L’estremo difensore soltanto allora potrà riprendere i contatti durante gli allenamenti.

Niente super green pass, il Bologna senza Sansone e Soumaoro contro il Cagliari

I primi casi di calciatori senza green pass che non scenderanno in campo, però, si vedranno già stasera. Il Bologna, nella delicata trasferta sul campo del Cagliari, dovrà rinunciare al difensore Adama Bakary Soumaoro e all’attaccante Nicola Sansone. Entrambi non sono partiti con la squadra e non hanno contatti da ieri. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato lo stesso tecnico degli emiliani, Sinisa Mihajlovic.

Calciatori no vax: per la Serie A sono 25

Secondo le stime della Lega di Serie A, i calciatori senza vaccino sono circa 25, il 2 per cento del totale. Per questione di privacy non sono stati forniti i nomi di tutti gli atleti attualmente sprovvisti di super green pass, ma a fare i conti con le assenze potrebbero essere parecchie squadre. Un altro caso eclatante è quello della Roma di Mourinho. Nei giorni scorsi, un calciatore romano, Chris Smalling, è stato pesantemente attaccato sui social dai suoi stessi tifosi, che lo avrebbero individuato come l’elemento no vax del gruppo. Dall’Inghilterra però sarebbero sicuri: ha cambiato idea e avrebbe già ricevuto la prima dose di vaccino.