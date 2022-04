Supercoppa spagnola in Arabia: Piqué e la federazione al centro di uno scandalo

La Federcalcio spagnola rischia di essere gettata nell’occhio di un ciclone. Il quotidiano iberico El Confidencial è entrato in possesso di audio, email e documenti di varia natura appartamenti alla Federazione. Al loro interno ci sono importanti rivelazioni sull’accordo tra il presidente federale Luis Rubiales e la Kosmos Holding di Gerard Piqué. Quest’ultima è la società del difensore del Barcellona, proprietario anche dell’Andorra, che organizza anche la Coppa Davis. L’accordo prevedeva di portare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. Un vero business, con commissioni milionarie ora al vaglio degli inquirenti.

Supercoppa di Spagna: l’accordo tra Piqué e Rubiales

Tutto è partito alla fine del 2018, quando Gerard Piqué ha proposto al presidente Luis Rubiales di allargare la Supercoppa di Spagna. L’idea era di cambiare il format, portandolo a 4 squadre, con le prime due classificate della Liga e le finaliste della Copa del Rey ad incrociarsi. Dopo il sì del numero uno della Federcalcio spagnolo, è partita la ricerca dello stadio. Grazie ai primi contatti di Piqué prende corpo l’idea di viaggiare verso l’Arabia Saudita. Sono importanti, però, le cifre. Si parla di 8 milioni di euro al Real Madrid e altrettanti al Barcellona, di 2 milioni all’Atletico Madrid e uno al Valencia. Poi 4 milioni l’anno per 6 anni alla Kosmos. Infine 6 milioni a Rubiales, ma con una parte fissa e una variabile legata ai vari introiti.

Lo stop improvviso di Rubiales e il doppio salto dell’Andorra

Nell’estate 2019 è tutto pronto, ma la notizia trapela. Ed è allora che il presidente Rubiales frena. La Federcalcio spagnola teme le ripercussioni etiche e d’immagine legate al portare un evento simile in un paese come l’Arabia Saudita, in cui vige la pena di morte ed è forte la discriminazione nei confronti delle donne. Piqué lo convince e si va avanti, con Rubiales a sbloccare i pagamenti alla Kosmos. Ma ciò che accade dal punto di vista sportivo durante quell’estate non va sottovalutato. In Segunda B, la terza serie spagnola, approda l’Andorra, squadra legata proprio a Piqué, con un salto d’ufficio dalla quinta categoria nazionale, sfruttando il posto lasciato vacante dal Reus. Polemiche su polemiche.

Le rivelazioni del Confidencial: contratto da 40 milioni

Adesso, tre anni più tardi, spuntano i documenti. La federazione spagnola nella scorsa settimana aveva denunciato la scomparsa di materiale di vario tipo. Adesso le rivelazioni del Confidencial. Secondo il quotidiano, il contratto chiuso dalla federazione sarebbe stato di 40 milioni e non di 25, con un grande aumento per Luis Rubiales, che ora rischia il posto. Non è escluso, inoltre, che il giornale possa rivelare altri documenti, audio o chat tra i protagonisti della vicenda.