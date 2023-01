Supercoppa Italiana, stasera Milan-Inter: orario, arbitro e probabili formazioni

Tutto pronto per il primo trofeo stagionale. Stasera 18 gennaio, in diretta alle 20 su Canale 5, Milan e Inter scenderanno in campo allo stadio Re Fahd di Ryad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana. Si tratterà del secondo derby in stagione, dopo quello vinto per 3-2 dai rossoneri lo scorso settembre. Sarà inoltre la seconda volta che le due formazioni si contenderanno la coppa dopo il match di Pechino nel 2011. Allora vinsero i rossoneri con reti di Ibrahimovic e Boateng, che risposero al vantaggio iniziale di Sneijder. Arbitro della partita sarà il napoletano Fabio Maresca, con assistenti Alassio e Baccini, mentre Daniele Chiffi sarà quarto uomo. Al Var siederanno invece Aleandro Di Paolo e gli assistenti Alessandro Lo Cicero e Rosario Abisso.

«Il derby fa storia a sé e giocarsi la Supercoppa aggiunge valore a questa partita», ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza. «Non è stata una settimana facile, servirà qualità nel gioco». Il tecnico rossonero deve provare a ridare vigore a una squadra apparsa spenta, su cui pesano i mancati risultati negli ultimi incontri. Il diavolo infatti arriva da due pareggi in Serie A per 2-2 contro Roma e Lecce e dalla pesante eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino. Non molto diversa la situazione dell’Inter, reduce dalla sofferta vittoria contro il Parma di sette giorni fa e dal successo di misura contro il Verona di sabato sera. «C’è stanchezza, ma stiamo preparando bene la partita», ha dichiarato alla vigilia Simone Inzaghi, dal 2021 sulla panchina dei nerazzurri. «Abbiamo perso l’ultimo derby immeritatamente, ma servirà una gran gara».

Milan-Inter, le probabili formazioni del match di Supercoppa stasera 18 gennaio 2023 su Canale 5

Qui Milan, Messias e Kjaer dal 1’ minuto

Buone notizie per Stefano Pioli. In vista della Supercoppa contro l’Inter, il tecnico rossonero può far conto su tutti gli effettivi della rosa eccezion fatta per i lungodegenti Maignan, Ibra, Florenzi e Ballo Touré. Fra i pali ci sarà dunque Tatarusanu, protetto dai centrali Tomori e Kjaer, che darà un turno di riposo a Kalulu, a corto di fiato contro il Lecce. Sulle corsie laterali spazio a Theo Hernandez e al capitano Davide Calabria. In mediana rientra Tonali al fianco di Bennacer, mentre sulla trequarti Messias è favorito su Saelemaekers per un posto accanto a Brahim Diaz e Leao. In avanti, il peso dell’attacco sarà ancora una volta sulle spalle del francese Giroud. Si rivedono in panchina Rebic e Origi, che potrebbero entrare a partita in corso.

Qui Inter, ancora out Brozovic e Handanovic

Qualche defezione di lunga data anche per Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter dovrà fare a meno per la Supercoppa di Brozovic e Handanovic. In porta ci sarà Onana, mentre nel terzetto di difesa Acerbi, ormai titolare della squadra, affiancherà Skriniar e Bastoni. A centrocampo agiranno l’ex Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Sulle corsie esterne dovrebbero esserci Dimarco a sinistra e Darmian a destra, in vantaggio su Dumfries per partire dall’inizio. Davanti spazio a Dzeko con Lautaro Martinez, mentre Lukaku vede la panchina dopo il recente infortunio.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkritaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.