La Supercoppa Italiana cambia format, sarà a quattro squadre

La Supercoppa Italiana resta in Arabia Saudita, almeno per quattro delle prossime sei edizioni. Ma lo fa con una formula tutta nuova, che prevede la partecipazione di quattro squadre e non più solo due come accaduto finora. Insomma, da finale a Final Four, sul modello spagnolo. A contendersi la prossima Supercoppa Italiana saranno le prime due classificate della Serie A e le due finaliste della Coppa Italia. Il format però è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni, in base agli impegni dei club.

L’accordo potrebbe fruttare 92 milioni di euro

La Lega Serie A ha accettato l’offerta dell’Arabia Saudita, che nei prossimi sei anni ospiterà almeno quattro edizioni della Supercoppa Italiana: sicuramente nel 2024, 2025, 2028 e 2029. Ancora da decidere la sede per le edizioni 2026 e 2027. Con la formula a quattro (non è definitiva, dovrà essere valutato l’impatto sui calendari calcistici) la Lega Serie A incasserà 23 milioni di euro a stagione. Se invece si dovesse tornare alla finale a due, ovvero alla partita secca, l’introito si ridurrebbe a 12 milioni di euro. Insomma, se tutto andrà come previsto, l’accordo garantirà 92 milioni. Nella peggiore delle ipotesi saranno invece 59.

Amnesty International contro la Lega Serie A

«Si svolgeranno in Arabia Saudita le prossime due edizioni, poi ci sarà uno stop di due anni in cui si potrà giocare anche altrove e poi si ritornerà in Arabia per altri due anni». Così l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, parlando della nuova formula. «La prossima edizione avrà il format a quattro squadre e ci sarà anche una amichevole». L’accordo è già stato aspramente criticato da Amnesty International Italia. Secondo il portavoce Riccardo Noury, infatti, «la Lega Serie A è complice di un sistema che tende a negare e a nascondere le violazioni dei diritti umani tramite manifestazioni sportive». È il cosiddetto “sportwashing”, già ampiamente praticato dall’Arabia Saudita, che sogna un giorno di ospitare il Mondiale di calcio: «Più si continua a dare credito alle autorità saudite perché hanno soldi per ospitare eventi sportivi, più la situazione terribile dei diritti umani in questo Paese continuerà a essere ignorata».

