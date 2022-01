Supercoppa, Inter – Juventus: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

È tempo di verdetti. Stasera 12 gennaio, con diretta alle 21 su Canale 5, ci sarà il fischio d’inizio di Inter – Juventus, gara che assegnerà la Supercoppa Italiana. In campo i nerazzurri, campioni d’Italia in carica, e i bianconeri, detentori della Coppa Italia. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Dopo l’1-1 del match di campionato, il derby d’Italia sarà per la seconda volta valido per la Supercoppa Italiana. L’unico precedente risale al 2005, quando i nerazzurri si imposero 1-0 grazie a una rete di Veron. In generale si tratterà del 243esimo incontro ufficiale fra le due formazioni, con un bilancio che vede 110 vittorie per la Juventus a fronte di 70 trionfi nerazzurri. Sessanta invece i pareggi, con la Juve che ha perso solo uno degli ultimi 12 confronti contro l’Inter. Le due squadre giungono da un buon periodo di forma, reduci entrambe da un successo importante. La squadra di Simone Inzaghi guida la classifica di Serie A grazie anche alle 8 vittorie consecutive con un solo ko negli ultimi 16 incontri (a Madrid in Champions). Otto i risultati utili per i ragazzi di Massimiliano Allegri, reduci dalla clamorosa rimonta 4-3 contro la Roma.

L’Inter va stasera alla caccia del suo sesto trionfo, mentre la Juventus insegue la quindicesima dopo il trionfo dello scorso anno contro il Napoli. Arbitro di Inter – Juventus sarà Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale. Quarto uomo sarà Fabbri, mentre al Var siederanno Mazzoleni e Ranghetti.

Inter – Juventus, le probabili formazioni del match di stasera 12 gennaio 2022 su Canale 5

Qui Inter, formazione tipo con Dzeko e Lautaro

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi, che questa sera potrà fare affidamento a tutte le sue armi. Davanti al portiere Handanovic, spazio alla difesa classica con il terzetto Bastoni, Skriniar e De Vrij. In mediana fiducia a Brozovic, con mezzali Barella e Calhanoglu, assente domenica in campionato per squalifica. Sulle corsie esterne probabile impiego di Perisic a sinistra e Dumfries a destra, in vantaggio su Dimarco. In attacco rientra Dzeko dopo la positività al Covid-19, che farà coppia con Lautaro Martinez. Probabile l’impiego a partita in corso di Sanchez, reduce da ottime prestazioni negli ultimi match.

Qui Juventus, out Szczesny e Bonucci, c’è Morata

Emergenza invece in casa Juventus. Dopo la positività di Ramsey, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Federico Chiesa. Stagione finita per l’esterno d’attacco, che ha rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro contro la Roma. Out stasera anche Cuadrado e De Ligt, squalificati dopo i provvedimenti disciplinari dell’ultima giornata di Serie A, e Szczesny. Il portiere polacco ha fatto da poco la prima dose del vaccino anti-Covid e non avrà il Green Pass in tempo per il match, pertanto ci sarà spazio per Perin. In difesa rientrerà Chiellini al fianco di Rugani, mentre per Bonucci si prospetta ancora la panchina. Sugli esterni spazio ad Alex Sandro e De Sciglio, decisivo domenica contro la Roma. A centrocampo agiranno Locatelli in regia con Rabiot e McKennie ai suoi fianchi. Davanti panchina per Dybala, non al meglio, mentre saranno in campo Kulusevki, Bernardeschi e Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. All.: Allegri