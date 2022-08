Supercoppa europea, Real Madrid-Eintracht Francoforte: orario, arbitro e formazioni

In attesa della nuova stagione di Serie A, è tempo di coppe europee. Stasera 10 agosto, in diretta alle 21 su Amazon Prime Video, si terrà la Supercoppa europea, partita secca che mette di fronte i vincitori della Champions League e i campioni dell’Europa League. Allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia, ci saranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l’Eintracht Francoforte, ex squadra del neo juventino Filip Kostic. Per i tedeschi si tratta della prima partecipazione, mentre i blancos sono a caccia del quinto trionfo. Detentore del trofeo è il Chelsea, che lo scorso anno vinse ai rigori contro il Villarreal di Emery. Arbitro della partita sarà l’inglese Michael Oliver, che avrà come assistenti i connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Quarto uomo il lituano Rumsas Donatas, mentre al Var siederanno i polacchi Tomasz Kwiatowski e Bartosz Frankowski.

Real Madrid e Eintracht Francoforte torneranno ad affrontarsi in una sfida ufficiale a 62 anni dalla finale di Coppa dei Campioni del 1960. Nella sfida di Hampden Park, a Glasgow, si imposero gli spagnoli con un secco 7-3. Alla guida delle merengues ci sarà ancora una volta Carlo Ancelotti, a caccia di un altro record. Se i madrileni dovessero trionfare, l’ex allenatore di Milan e Juventus alzerebbe al cielo la sua quarta Supercoppa europea, l’unico nella storia. «L’ultima stagione è stata incredibile», ha detto il tecnico in conferenza stampa. «Non eravamo favoriti in Champions, ma abbiamo vinto con qualità e coesione». Intanto il focus è già proiettato in avanti, al futuro: «In questa stagione ci sono sei titoli e vogliamo vincerli». Avversario di oggi sarà l’Eintracht Francoforte, che ha di recente perso la sua stella Filip Kostic, miglior giocatore della scorsa Europa League, pronto ad accasarsi alla Juve.

Real Madrid-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni di stasera 10 agosto 2022 su Prime Video

Qui Real Madrid, Ancelotti punta sull’usato sicuro

Nessun nuovo acquisto nell’undici titolare di Carlo Ancelotti per la Supercoppa europea. Nonostante gli arrivi di Rüdiger dal Chelsea e di Tchouameni dal Monaco, i blancos scenderanno in campo con gli stessi effettivi che hanno trionfato nella scorsa Champions League. Davanti a Courtois spazio per una linea difensiva a quattro con Militao e Alaba al centro, Carvajal a destra e Mendy a sinistra. Esperienza e classe a centrocampo con le presenze inamovibili di Casemiro, Kroos e Modric, protagonisti indiscussi dell’ultimo decennio del Real. In attacco impossibile rinunciare a Karim Benzema, candidato al prossimo Pallone d’Oro, con al suo fianco Valverde e Vinicius Jr.

Qui Eintracht Francoforte, in campo l’obiettivo del Milan N’Dicka

L’Eintracht Francoforte cercherà di scendere in campo sperando di dimenticare il sonoro 1-6 subito dal Bayern Monaco nella prima uscita di Bundesliga. Assente nella Supercoppa europea per ragioni di mercato Filip Kostic, che come già detto ha da poco raggiunto un accordo per il trasferimento alla Juventus. Nel terzetto di difesa, davanti al portiere Trapp, dovrebbero esserci Touré, Tuta e N’Dicka, in questi giorni nel mirino del Milan per sostituire Romagnoli. A centrocampo probabile maglia da titolare per Knauff e Lenz sugli esterni, mentre in mediana dovrebbero agire Sow e Rode. Davanti Borré con il supporto di Kamada e dell’ex Borussia Dormund e Bayern Götze.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. All.: Ancelotti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Götze; Borré. All.: Glasner.