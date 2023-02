Superbowl 2023, l’halftime show di Rihanna e i migliori di sempre

Tutto pronto per il 57esimo Superbowl. La finale del campionato Nfl di football americano, in programma nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio, metterà di fronte i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles per contendersi il dominio sulla lega. Gli occhi dello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, e di tutto il mondo si concentreranno però anche sull’ormai celebre halftime show, il concerto musicale che va in scena al termine del primo tempo del match. Sarà il primo di Apple Music, che prende il testimone da Pepsi. Sul palco ci sarà quest’anno Rihanna, popstar internazionale che nel 2022 ha fatto ritorno sulla scena canora con Lift Me Up, soundtrack di Black Panther: Wakanda Forever. Ecco cosa aspettarsi dall’evento, passando dai brani alla moda, altro cavallo di battaglia dell’artista. Intanto Billboard ha pubblicato la classifica dei migliori live di sempre, tra cui l’inno rap dello scorso anno.

Superbowl 2023, cosa aspettarsi dall’halftime show di Rihanna

Il Superbowl 2023 inizierà, come da tradizione, con l’inno americano. Ad intonarlo Chris Stapleton, star del country vincitore di otto Grammy Awards. Babyface invece canterà il patriottico America The Beautiful. Al termine del primo tempo del match fra Chiefs e Eagles però sarà il turno di Rihanna. L’artista è assente dai palcoscenici internazionali dal 2016, anno del suo ultimo tour mondiale che ha toccato anche l’Italia. «È una sfida esaltante ma spaventosa allo stesso tempo», ha detto la popstar ad Apple Music. «Era importante per me farlo ora, sento che è il momento giusto». Nell’intervista ha poi spiegato le difficoltà di mettere a punto una scaletta in grado di soddisfare tutti i suoi fan. «Devo racchiudere 17 anni di musica in 13 minuti», ha proseguito Rihanna.

Probabile che canti Lift Me Up, suo ultimo singolo, ma anche grandi successi del passato come What’s My Name e Diamonds. Fra i brani più papabili anche Run This Town, traccia del 2009 incisa con il rapper Jay-Z presente nel trailer dello spettacolo. Impossibile, se si parla di Rihanna, non citare anche la moda. Savage X Fenty sarà indubbiamente al centro dei look della popstar, che da anni si è concentrata nella promozione del suo personale marchio. Già sold out da inizio gennaio gran parte della collezione per il Superbowl 2023, tanto che è quasi impossibile ormai trovare online maglie, cappelli e shorts. Rihanna ha lanciato anche accessori e trucchi, dalla spugnetta a forma di pallone da football alla borsa in stile Nfl fino ai rossetti in edizione limitata.

Non solo Rihanna, da Eminem a Lady Gaga: i migliori halftime show di sempre

In attesa di vedere cosa ha progettato Rihanna, Billboard ha selezionato i migliori halftime show di sempre. La celebre rivista americana ha pubblicato una personale classifica con 13 concerti che hanno fatto la storia dell’intermezzo musicale più famoso al mondo. Si parte con i Coldplay, protagonisti nel 2016 in compagnia di Beyoncé e Bruno Mars. Leggermente più su il concerto del “nipplegate” fra Justin Timberlake e Janet Jackson. Un’esibizione ottima, che però rimane alla storia per il momento in cui (involontariamente?) il primo finisce per scoprire il seno della collega sul palco. La classifica dei migliori concerti ai Superbowl comprende anche Katy Perry, di scena nel 2012 a cavallo di un enorme leone per la sua Roar. Solo decimo Michael Jackson, che nel 1993 fornì una prova superba tra fiumi di bambini e hit senza tempo. Al nono posto Paul McCartney, che cantò Hey Jude nel 2005.

Ottava Lady Gaga, che nel 2017 iniziò l’halftime show calandosi dal tetto dello stadio. Curiosamente per Cbs è la «seconda migliore esibizione di sempre al Superbowl». Risalendo la classifica ci sono poi Rolling Stones (2006), Beyoncé (2013), Bruce Springsteen (2009) e Madonna (2012). Medaglia di bronzo per il Superbowl dello scorso anno, dove Dr Dre diede vita a un’esaltazione del rap con Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e 50 Cent. Indimenticabile poi il concerto degli U2 del 2002, pochi mesi dopo l’attentato dell’11 settembre, in cui cantarono mostrando sugli schermi i nomi di tutte le vittime. Billboard ha però incoronato Prince, che nel 2007 regalò uno show fenomenale e completo alternando i suoi brani a cover. Il Dolphin Stadium di Miami si unì soprattutto per Purple Rain. Manca qualcosa? Sì, forse il concerto del 2020 di Shakira e Jennifer Lopez avrebbe meritato un posto.