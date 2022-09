Superbonus, servono foto e video dei lavori: i tecnici protestano

«(…) il nostro non è il timbro di Hello Kitty, ma è necessario strumento di verifica dell’iscrizione all’Albo nonché di identificazione del professionista, a favore di chi riceve il documento firmato». Così l’Ordine degli architetti di Pisa ha risposto alliniziativa di Deloitte, che ha chiesto prove per cedere il credito del Superbonus, come foto o video dei lavori eseguiti. La richiesta di Deloitte, secondo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sarebbe quella di ottenere un video realizzato da un responsabile che dovrebbe farsi «riconoscere in volto, venga inquadrato l’immobile oggetto dell’intervento e tutti i dati che consentano di definire la tipologia e l’entità dell’intervento stesso. Ciò per dare valore all’asseverazione e far procedere la pratica della cessione del credito previsto dai bonus edilizi».

Superbonus, foto e video come prova

«Quanto richiesto calpesta la dignità di ogni professionista. Mi auguro che tale procedura venga immediatamente ritirata per il giusto rispetto nei confronti dei Professionisti italiani. Agiremo, ove necessario, in tutte le sedi opportune» spiegano dal Consiglio Nazionale. In realtà, sono diversi gli istituti di credito e gli enti che stanno svolgendo dei controlli digitali prima di cedere il credito del Superbonus e non solo. C’è chi chiede foto e video e chi preferisce la videochiamata.

Infatti, con la videochiamata è semplice geolocalizzare l’immobile e procedere alla documentazione certificata in blockchain. Gli operatori non ci stanno e si chiedono dove sia finito il diritto alla privacy in questo contesto. Deloitte, come advisor di diversi istituti di credito, aveva chiesto queste prove anche per ridurre i tempi di cessione del credito. «(…) appare evidente come un breve video di spiegazione dell’intervento da parte del tecnico asseveratore non possa che agevolare le verifiche da parte della stessa Agenzia» spiegano, con riferimento all’Agenzia Delle Entrate.

La protesta degli addetti ai lavori

«(…) non possiamo che essere al fianco dei colleghi della Rete nello stigmatizzare la richiesta che Deloitte ha fatto a chi deve asseverare le pratiche di ammissione alle agevolazioni. Comprendiamo benissimo, ovviamente, il timore che è alla base della richiesta, comunque ultra legem e senza base giuridica; vorremmo però tranquillizzare Deloitte su un punto e cioè che il professionista che firma, a sua volta assicurato per legge, si assume una responsabilità nei confronti di tutti gli attori coinvolti che è ampiamente sufficiente a garantire chiunque» spiega l’Oice, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura, aderente a Confindustria.

Infatti, anche la Rete delle Professioni Tecniche si era schierata contro questa soluzione.