Superbonus, ristrutturazioni, bonus facciate: gli sgravi e le nuove scadenze

Sgravi e scadenze in arrivo per gli ultimi mesi del 2022. Si concludono alcuni incentivi, mentre altri si devono rendicontare nella dichiarazione dei redditi. Per fare chiarezza, ecco una guida pratica per capire cosa sta succedendo, con particolare riferimento a Superbonus, bonus facciate e bonus per le ristrutturazioni.

Sgravi e scadenze Superbonus e bonus facciate

Si parte dal Superbonus. Ora si esclude la responsabilità del cessionario per i crediti asseverati. La normativa è stata cambiata lo scorso 21 novembre 2021. Di conseguenza, si può fornire ora l’asseverazione per i crediti maturati entro quella data. La stretta è stata necessaria perché gli accertamenti hanno scoperto frodi per un valore di 6 miliardi di euro. In realtà, le frodi non si riferivano solo al Superbonus, ma le autorità e il Governo hanno chiesto comunque alle banche maggiore attenzione. È anche importante sapere che ora le banche possono procedere con le cessioni del credito, ma potrebbero non voler procedere.

In ogni caso, per ottenere il bonus, entro il prossimo 30 settembre chi si occupa dei lavori deve dimostrare con prove documentali di aver provveduto con almeno il 30% dei lavori. Il 3 dicembre, invece, scade la possibilità di accedere alla detrazione del 75% per le barriere architettoniche. Sempre a fine anno andrà in scadenza anche il bonus facciate. Chi si ritrova a dover rifare la facciata il primo gennaio 2023 o nei mesi successivi, potrà contare sul bonus ristrutturazione, oppure sull’Ecobonus se l’edificio è un condominio.

Ristrutturazioni, cosa succede

Il bonus per la ristrutturazione resta fino al 2025, ma non sarà altrettanto ricco. Infatti, per il momento la detrazione è fissa per 10 anni a partire dal momento della ristrutturazione. Il calcolo si basa su un tetto massimo di 96mila euro. Dal 2025, però, il bonus scende sia in percentuale – che passa dal 50 al 36% – che in tetto massimo, che passa da 96mila a 48mila euro.

Anche il bonus arredi scende già dal 2023, con un tetto massimo di 5.000 euro.