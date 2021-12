Il Superbonus sarà rinnovato fino al 2025: ad oggi solo 70mila cantieri

Il Superbonus 110 per cento ci sarà anche nel 2022 per le villette e fino al 2025 per i condomini. La legge di bilancio, attualmente in discussione alla Camera, dovrebbe confermare il provvedimento che potrà essere ancora utilizzato per case unifamiliari e non, ma con particolari caratteristiche e benefici via via sempre minori. Il Superbonus, che costa 33 miliardi di euro all’Italia, non piace però a tutti e attualmente meno dell’1 per cento in Italia ha utilizzato il provvedimento.

Sì al Superbonus per le ville e senza limiti di Isee

Il Superbonus ci sarà ancora nel 2022 per le villette. Ristrutturare le case unifamiliari sarà possibile anche durante il prossimo anno. C’è solo da rispettare una condizione: il 30 per cento dei lavori devono essere completati entro fine giugno. Sei mesi, quindi, per avanzare con il cantiere e portare a termine parte delle migliorie, che permetteranno al paese di migliorare l’efficienza energetica delle proprie case, anche in vista dei prossimi standard europei a cui adeguarsi. Eliminato, inoltre, il limite di ISEE presente nella prima versione della legge di bilancio e di cui si è discusso molto nelle ultime settimane.

Superbonus per i condomini: tempo fino al 2025 ma con benefici via via ridotti

Rispetto alle ville, i condomini avranno più tempo per sfruttare il fondo nazionale e migliorarsi grazie al superbonus. Si parla di un prolungamento fino al 2025 ma con un beneficio che di anno in anno si ridurrà. Fino alla fine del 2023 si tratta del 110 per cento, fino al 70 per cento del 2024 e al 65 dell’anno successivo. Una spesa pubblica stimata complessiva di 33 miliardi. Ad oggi circa 70mila i cantieri finanziati con il provvedimento ma si pensa che il prolungamento della norma possa agevolare un forte aumento delle richieste.

Superbonus: 70mila cantieri, meno dell’1 per cento

70mila cantieri in tutto il paese vuol dire meno dell’1 per cento degli immobili residenziali d’Italia. Un fenomeno da analizzare e che ha generato forti dubbi anche in ambienti governativi sull’effettiva necessità di un bonus così costoso rispetto alle richieste effettive arrivate. Inoltre, secondo l’Ance, il rischio è che l’aumento eventuale di questa percentuale possa mandare in tilt il mercato. Tra ristrutturazioni e superbonus, l’Associazione nazionale dei costruttori edili parla di circa 265mila addetti necessari e che invece mancheranno alle ditte, che così rischiano forti ritardi nella consegna dei lavori.