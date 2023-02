Meloni: «Superbonus costato 2 mila euro a ogni italiano»

«A ogni italiano il Superbonus è costato 2 mila euro. Quando spende lo Stato non è nulla gratis». Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua consueta rubrica social. Il costo totale dei crediti del Superbonus, ha spiegato la presidente del Consiglio, «attualmente è di 105 miliardi di euro». Ora, ha aggiunto la premier, «dobbiamo cercare soluzioni per evitare il tracollo di migliaia di aziende».

Sul Superbonus, ha detto Meloni, «ci sono state moltissime truffe, circa 9 miliardi di euro di truffe». Ha poi proseguito: «Convocheremo tutte le associazioni per chiedere come possiamo aiutarle e per mettere tutto su un binario sensato. Se lasciassimo il Superbonus così com’è non avremmo i soldi per fare la finanziaria». La premier ha aggiunto: «Vogliamo spingere le banche e tutti gli attori che possiamo coinvolgere ad assorbire i crediti che sono incagliati, che nessuno vuole prendere. E abbiamo definito meglio la responsabilità di chi deve prendere quel credito».

La premier ha poi parlato delle recenti elezioni regionali in Lazio e Lombardia, «un’affermazione del centrodestra, ma anche un segnale che arriva dai cittadini sul consenso attorno al lavoro che il porta avanti». Per quanto riguarda l’alto astensionismo, «tanti italiani vanno convinti a partecipare alle elezioni, il tasso di astensione alle Regionali è stato alto, ogni cittadino che decide di non partecipare al voto è una sconfitta per la politica».

Durante la rubrica “Appunti di Giorgia”, la premier si è poi soffermata su sicurezza («Dal 16 gennaio abbiamo avuto 144 arresti, 155 stranieri espulsi, sequestrato quantità enormi di droga e armi. Ora questo governo va alla guerra contro le occupazioni abusive, cominciamo con gli sgomberi»), bollette («Avranno una riduzione pari al 34,2 per cento: questo è soprattutto il risultato della battaglia sul tetto europeo al prezzo del gas») e Pnrr («Ha più di 220 miliardi, anche se in buona parte a debito, il punto è che fino ad oggi ne sono stati spesi meno di 20»).