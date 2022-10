Superbonus, nel 2021 lavori per 51,6 miliardi: boom di occupati

Federcostruzioni ha presentato il Rapporto 2021 sul Superbonus e non solo alla Fiera delle Costruzioni di Bologna. La manifestazione si concluderà il prossimo 22 ottobre. Il rapporto ha evidenziato l’andamento dell’edilizia – che da sola rappresenta un terzo del Pil italiano – nel periodo del Superbonus e del bonus facciate, con particolare riferimento al 2021. I dati sono incoraggianti, sia sulle commesse che sull’occupazione.

Superbonus lavori 2021, com’è andata

I dati sono stati presi dalle evidenze del monitoraggio condotto da Enea, Mise e Mite. Dal rapporto è emerso che il giro d’affari è salito con i bonus del 19,7% rispetto al 2020 e dell’11,4% rispetto al 2019, per un totale rispettivamente di circa 78 e 51,6 miliardi di euro. In più, c’è stato un aumento anche delle persone occupate, pari a oltre 2,8 milioni di persone. La percentuale di aumento è di circa il 7,7%. Secondo l’analisi dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, gli investimenti nel settore sono aumentati del 16,4 percento.

Stando all’analisi dell’Ance, a stimolare gli investimenti sarebbero stati gli incentivi Superbonus 110% e il bonus facciate al 20 percento. Anche i dati tra agosto e settembre 2022 sono molto incoraggianti. Infatti, i lavori per l’efficientamento energetico sono stati 307.191, per un valore di 51 miliardi. Per il mese in questione si tratta di circa 63mila interventi in più, per un totale di 8,2 miliardi di euro di valore in generale.

I dati sull’occupazione

Le Regioni che hanno ottenuto maggiori risultati sono: Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Sardegna, Sicilia e Puglia. I dati sull’occupazione sono molto incoraggianti, perché si tratta di circa 200mila unità assunte nel 2021 rispetto al 2020.

Il Superbonus e il bonus facciate sono state, stando ai dati, un volano per gli investimenti. I dati sono stati presentati ufficialmente con il rapporto. L’analisi è di Federcostruzioni, mentre i dati arrivano dal monitoraggio di Enea, Mise e Mite. La Fiera delle Costruzioni proseguirà a Bologna fino al 22 ottobre.