Superbonus, stop alla cessione del credito: edili minacciano lo sciopero

Associazioni e sindacati che rappresentano i lavoratori del settore edile sono sul piede di guerra dopo la decisione presa dal governo sul Superbonus. Tutto nasce dallo stop alla possibilità di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, che non è piaciuta agli addetti ai lavori. E ora confederazioni come la Confimi, ma anche Cgil, Cna, Acem e Unimpresa, minacciano lo sciopero.

LEGGI ANCHE: Superbonus, il caso Mazzetti agita la maggioranza

Confimi: «Lo stop può creare un disastro»

Il presidente di Confimi Edilizia, Sergio Ventricelli, tuona: «Questa decisione rischia di creare un disastro. La mia Confederazione, ha sempre rispettato l’operato delle istituzioni, mostrandosi attenta a salvaguardare un doveroso equilibrio tra le parti, ma noi rappresentiamo prima di tutto le imprese, quindi non possiamo tacere su una scelta così ingiusta, che decreta lo stop totale dello sconto in fattura e della cessione del credito, lasciando solo la strada della detrazione d’imposta. In più, come se tutto questo non bastasse, si decide anche di vietare alle pubbliche amministrazioni di poter acquistare i crediti incagliati, una nuova iniziativa che stava avendo un certo seguito. E dunque per sistemare i problemi causati da altri, si decide di infliggere un colpo mortale al settore dell’edilizia, che negli ultimi due anni ha dato un contributo fondamentale alla crescita record del Pil? Sono allibito. Probabilmente non si è compreso davvero che qui si gioca sulla vita di lavoratori e famiglie e si mette a repentaglio il futuro di almeno 20mila aziende dell’edilizia e oltre 100mila posti di lavoro».

Fillea-Cgil prepara lo sciopero

Rincara la dose il segretario generale della Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi: «Con il blocco alla cessione dei crediti e dello sconto in fattura per i bonus edili si perderanno nell’edilizia privata circa centomila posti di lavoro e molte imprese chiuderanno. Questo è un attacco del governo senza precedenti alle imprese più serie, ai lavoratori del settore e alle famiglie più in difficoltà. Se non tornerà sui propri passi e aprirà un tavolo di confronto, metteremo in campo tutte le necessarie azioni di mobilitazione, compreso lo sciopero generale di tutta la filiera delle costruzioni».