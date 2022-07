Superbonus 110%, cessioni più facili: sbloccati i crediti precedenti al 1° maggio 2022

Sul Superbonus 110% si torna a parlare delle cessioni dei crediti dopo la messa in evidenza di problemi di bilancio sul bonus edilizio. Le criticità sono emerse dopo che le cessioni hanno avuto un costo per lo Stato superiore ai fondi messi a disposizione dal governo al momento del varo della normativa. L’inaspettata caduta del Governo Draghi ha poi reso più difficile il percorso di pagamento delle cessioni, tanto che lo stesso premier ne aveva parlato nel suo discorso al Senato. Le novità riguardano le cessioni richieste al sito dell’Agenzia delle Entrate prima del 1° Maggio 2022.

Superbonus 110%, le cessioni fino al 1° maggio 2022

Il voto definitivo è atteso per la giornata di giovedì 28 luglio per validare le ultime correzioni. Il blocco dei pagamenti delle cessioni in banca era avvenuto a seguito dei cosiddetti furbetti del Superbonus che avevano fatto in modo di ottenere liquidità dalle cessioni senza aver realizzato effettivamente i lavori, come aveva mostrato anche un’inchiesta della trasmissione Report.

Come chi ha usufruito del bonus sa, la cessione si poteva ottenere con uno sconto diretto in fattura – che poi le imprese andavano a ritirare in banca – oppure con una detrazione sulle tasse. Quando i crediti esibiti sono stati maggiori rispetto ai fondi previsti dal governo, le banche hanno chiuso i rubinetti. Per questo il Parlamento ha deciso di intervenire in merito, almeno per le cessioni richieste prima dello scorso maggio.

Cosa fare per ottenere le cessioni

In questo momento, il cittadino che per via del Superbonus 110% ha avanzato la richiesta per le cessioni non deve fare assolutamente nulla. La documentazione è già stata presentata all’Agenzia delle Entrate all’epoca e, quando saranno disposti i pagamenti, arriveranno nuove informazioni. Chi ha presentato questa richiesta nella data del 1° Maggio 2022, deve aspettare il pagamento di chi ha presentato precedentemente la domanda. L’idea del legislatore è comunque quella di riportare tutto alla normalità quanto prima.