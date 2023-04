Super Mario Bros, miglior incasso al debutto per un film d’animazione

Record al box office per il film Super Mario Bros, che ha incassato 377,5 milioni di dollari solo nei primi giorni di uscita diventando il film di animazione con gli incassi più alti di sempre al debutto. Ha così tolto lo scettro a Frozen 2 che si era fermato a 358 milioni di dollari,

Super Mario Bros: record di incasso al debutto

Nel primo weekend di programmazione, il film ha segnato il record in ben dieci paesi. Si stima che entro la fine del mese dovrebbe occupare il primo posto in classifica – attualmente si trova al quarto posto tra i film che hanno totalizzato più incassi in assoluto. Oltre al record del botteghino, Super Mario è stato in assoluto il miglior debutto del 2023 e il miglior debutto animato di sempre in dieci dei settanta mercati in cui il film è uscito. Il paese che ha accolto il film con numeri sorprendenti è stato il Messico, dove Super Mario ha incassato 27,4 milioni, terzo miglior esordio di sempre, seguito da Regno Unito, con 19,6 milioni, Germania con 14, Cina con 12 e Francia con 10,4 milioni.

Tanti i record raggiunti dal film tratto dal videogioco

Il film che nasce dal celebre videogame ha quindi battuto una serie di record di incassi diventando il film di animazione che ha stabilito il miglior debutto al box office nel primo weekend di programmazione nella storia dei film di animazione. Illumination, Universal e Nintendo hanno ufficialmente portato a casa diversi record: il miglior debutto di animazione, miglior film al botteghino in soli 3 giorni di programmazione e record per l’Illumination diventando il film migliore di sempre, superando Cattivissimo Me e I Minions. Al primissimo posto in tutto il mondo anche per quel che riguarda gli incassi per il debutto dei film tratti da videogiochi, spodestando Warcraft. Non si aggiudica il podio solo negli Stati Uniti, dove è secondo agli Incredibili nella classifica dei debutti dei film d’animazione.