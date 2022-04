Da Super Mario ad Animal Crossing, i 10 migliori videogiochi per Nintendo Switch

Qualità da console domestica a portata di mano. Nintendo Switch ha spopolato facilmente nel mondo dei gamer grazie a dinamismo e versatilità che ne consentono un ottimo utilizzo in qualunque posto. Dalla fermata degli autobus al supermercato, è possibile giocarci sempre e mantenendo uno standard qualitativo di tutto rispetto. Dalla sua uscita nel marzo 2017 si è evoluto in più versioni, tra cui la Switch Lite OLED, e ha accolto un panorama di titoli molto vasto. Ecco 10 videogiochi in grado di attraversare trasversalmente l’intero cast, fra combattimenti all’arma bianca e intricati enigmi da risolvere.

Da Super Mario a Animal Crossing, i migliori videogiochi per Nintendo Switch

1. Super Mario Odyssey, uno dei migliori capitoli della saga Nintendo

Sin dal momento della sua uscita, nel 2017, Super Mario Odyssey ha fatto incetta di premi, sfiorando persino il miglior titolo dell’anno di categoria. Ambientato in un mondo di fantasia, vede il protagonista alle prese con il rapimento della principessa Peach da parte del temibile Bowser. Appresa la notizia, si imbarca in una difficile missione fra mondi fantasiosi e stravaganti che ben si amalgamano con il nuovo gameplay. Mario si muove infatti in ambienti liberi per raccogliere le “lune”, oggetti che servono per alimentare la sua astronave. Il prezzo è di 59,99 euro.

2. Animal Crossing: New Horizons, cooperazione su un’isola deserta

Disponibile da circa due anni, Animal Crossing: New Horizons è uno dei videogiochi di simulazione di vita più famosi in circolazione. Come nei precedenti capitoli, consente di assumere il ruolo di un animaletto interamente personalizzabile che si trasferisce su un’isola deserta. È possibile fabbricare i propri spazi, decorarli a piacimento e invitare altri animali nella propria terra per organizzare eventi e serate. È disponibile al prezzo di 59,99 euro.

3. Death’s Door, viaggio nei panni di un corvo cacciatore di anime

Pur non essendo un’esclusiva Nintendo – è disponibile sia per Xbox sia per PlayStation – Death’s Door è uno dei videogiochi più belli da usare su Switch. Il protagonista veste i panni di un corvo mietitore di anime all’interno di un universo cupo e tetro. Un giorno scopre una congiura alle sue spalle da parte di un oscuro individuo e si imbarca in una missione per poterlo sconfiggere. Accolto con giubilo dai fan, che lo hanno paragonato a un capitolo della saga di Zelda, ha ricevuto il plauso della critica con numerose recensioni positive. È possibile acquistarlo sul sito di Nintendo a 19,99 euro.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il ritorno di una saga cult

Per gli amanti di Nintendo, The Legend of Zelda rappresenta un vero must da non lasciarsi scappare. Fra i migliori per Switch, Wired ha consigliato Breath of the Wild, capitolo action-adventure del 2017 e 17esimo episodio della celebre serie. A differenza dei precedenti titoli, qui è possibile esplorare il mondo fantastico di Hyrule senza freni e districarsi fra le missioni scegliendo l’ordine più congeniale alle proprie preferenze. Grazie al Dlc Expansion Pass, può raggiungere una longevità di ben 200 ore. Il prezzo è di 69,99 euro e nel 2023 uscirà anche il nuovo capitolo.

5. Fortnite, il fenomeno virale approda su Nintendo Switch

Con centinaia di milioni di utenti collegati, Fornite di Epic Games è uno dei fenomeni videoludici più importanti degli ultimi anni. Disponibile su PlayStation, Pc e Nintendo Switch, catapulta i giocatori all’interno di una mappa esplorabile in lungo e in largo con un solo obiettivo: sconfiggere tutti gli avversari. Nel più classico dei deathmatch, in Fortnite vince l’ultimo che rimane in piedi. Il gioco può contare su costanti aggiornamenti da parte della produzione, che aggiungono sempre nuovi personaggi, abilità da imparare e abbigliamenti all’ultimo grido. Come per le console Sony, il download è gratuito.

6. Pokémon Spada e Scudo, i videogiochi per fan e neofiti

Disponibili dal 2019, Pokémon Spada e Scudo rappresentano due delle migliori versioni del gioco di ruolo. Si tratta di un doppio titolo che introduce l’ottava generazione della serie Pokémon che ha appassionato generazioni di ragazzini di fronte alla tv. Ambientati in una nazione che ricorda vagamente il Regno Unito, ruotano attorno alle vicende di un esordiente allenatore di Pokémon con il sogno di diventare campione mondiale, ma la cui avventura sarà piena di ostacoli. Come ricorda Wired, sono accessibile sia per i fan di vecchia data sia per i principianti che si avvicinano per la prima volta al mondo virtuale. Il prezzo è di 29,99 euro l’uno.

7. Untitled Goose Game, su Nintendo per vivere un gioco da oca

Esplora il mondo nei panni di un’oca criminale. Questo il precetto fondante di Untitled Goose Game (letteralmente, Gioco dell’oca senza titolo) in cui, nei panni del pennuto, bisogna compiere furti, rapine e atti di vandalismo senza finire nelle grinfie dei cittadini su tutte le furie. Inoltre vanta una longevità pressoché infinita dato che, ultimata la lista delle cose da fare, il gioco ricomincia con un grado di difficoltà sempre più elevato. Il prezzo sul sito di Nintendo è di 19,99 euro.

8. Spiritfarer, il gioco per prendersi cura degli spiriti dei defunti

La morte è spesso protagonista del panorama videoludico. Che si tratti di spade o sofisticate armi da fuoco, il protagonista è costretto a uccidere per poter proseguire nella storia. Spiritfarer però chiede di prendersi cura delle anime dei defunti, creando dei luoghi per la loro dimora eterna e guidandoli verso l’accettazione del trapasso e della loro nuova forma. L’obiettivo è condurli nell’aldilà, un mondo che ricorda da vicino le opere del genio dell’animazione Miyazaki, dall’arte mozzafiato alla colonna sonora struggente. Il prezzo è di 24,99 euro.

9. Hades, la mitologia greca approda su Nintendo

Gli amanti dei roguelike – videogiochi in stile Dungeons and Dragons – e i fan della mitologia greca hanno il loro paladino in Hades, titolo di Supergiant disponibile su Nintendo Switch dal 2020. Protagonista della storia è Zagreus, figlio di Ade, che tenta di sfuggire all’oltretomba per raggiungere il monte Olimpo. Durante la sua avventura, incontrerà diverse divinità dell’antica Grecia, da Persefone alle Erinni Megera, Tisifone e Aletto, passando per il Minotauro e Caronte. Eccezionali sia la giocabilità che la profondità caratteriale dei personaggi, con tanti dettagli disponibili nei dialoghi opzionali. Sul sito ufficiale costa 24,99 euro.

10. Hollow Knight, il cavaliere misterioso a caccia di avventure

Simile ai capolavori Metroid Dread e Castlevania, Hollow Knight è un’interessante proposta in due dimensioni di Team Cherry. Il protagonista è un misterioso cavaliere in cerca di avventure. Giunto al villaggio di Nidosacro, scopre che una particolare infezione sta decimando la popolazione e si imbarca subito nella difficile impresa di scoprirne la causa. In base alle proprie azioni, è possibile imbattersi in quattro finali differenti che possono vantare o meno un lieto fine. Il prezzo ufficiale è di 14,99 euro ed è già in sviluppo un nuovo capitolo, Hollow Knight: Silksong.