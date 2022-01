Super green pass, non servirà per attraversare lo Stretto: l’ordinanza di Musumeci

Attraversare lo Stretto di Messina sarà possibile anche con il semplice green pass. Basterà un tampone per potersi imbarcare sui traghetti che dalla costa peloritana portano giornalmente centinaia di siciliani e calabresi dall’altra parte, a Villa San Giovanni. A deciderlo è stato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, che sfida apertamente il governo di Mario Draghi e dà il via all’ordinanza che da oggi permetterà anche a chi non ha la certificazione rafforzata di poter passare da una sponda all’altra. Sicilia e Calabria tornano a collegarsi per tutti, non soltanto per i vaccinati o chi ha il super green pass, ma con qualche restrizione per chi utilizzerà il tampone.

L’ordinanza di Musumeci: le restrizioni per chi non ha il super green pass

Chi non ha il super green pass, e quindi sarà imbarcato sui traghetti soltanto con un tampone negativo, dovrà tenere a mente alcune semplici regole. Agli automobilisti sarà imposto di restare a bordo della propria vettura. Niente giro sulla nave in quella mezz’ora di tragitto, tra percorso vero e proprio e manovre di carico e scarico. Potranno farlo, invece, i pedoni, ma solo restando all’esterno, negli spazi comuni aperti, e con l’obbligo di mascherina FFP2. «Poniamo fine così a un’assurda ingiustizia ai danni soprattutto dei passeggeri siciliani. Una norma discriminatoria del governo centrale al quale abbiamo fatto appello già da due settimane, affinché si rimediasse», ha dichiarato Musumeci, che domenica scorsa avrebbe preannunciato l’ordinanza al ministro della Salute Roberto Speranza.

La protesta del sindaco di Messina Cateno De Luca

Nel frattempo ormai da due giorni, sul molo di imbarco della Rada San Francesco, a Messina, il sindaco della città peloritana Cateno De Luca è in protesta e dorme in una tenda. «Basta con il sequestro di Stato», recita lo striscione alle spalle del primo cittadino messinese durante le sue dirette con cui parla alla cittadinanza e attacca apertamente proprio il presidente Musumeci. Stamattina agli imbarchi si è presentato anche il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, per solidarizzare con la sua battaglia prima dell’ordinanza pubblicata dal governatore siciliano. Nei giorni scorsi si sono registrati i casi del palermitano Fabio Messina, bloccato a Villa San Giovanni, e del manager Fabio Laccisaglia, che da Gela doveva recarsi per lavoro in Friuli. Entrambi senza vaccino erano stati bloccati.