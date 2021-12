Super Green Pass: la guida alle nuove regole

Lunedì 6 dicembre il Green pass si sdoppia, per adesso fino al 15 gennaio 2022: ci sarà il certificato verde rafforzato, rilasciato alle persone vaccinate oppure guarite dal Covid-19, e quello base, che si può ottenere tramite esito negativo di un tampone molecolare, valido per 72 ore, o antigenico per 48 ore. Ecco come cambiano le regole.

Super Green Pass, come si ottiene

Come detto, per ottenere il Super Green Pass è necessario essere guariti dal Covid oppure aver ricevuto il vaccino. Esattamente come accadeva con quella base, può essere scaricato già dopo la prima dose di vaccino: sarà generato dalla piattaforma del governo dopo 12 giorni dalla somministrazione e avrà validità a partire dal 15esimo giorno fino alla dose successiva. Per la seconda e la terza, la certificazione sarà generata entro un paio di giorni.

Super Green Pass, dove serve

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, anche in zona bianca, per accedere a spettacoli (cinema e teatro), eventi sportivi, ristorazione al chiuso (bar, ristoranti, pub), discoteche, cerimonie pubbliche serve il Green Pass rafforzato.

In zona gialla o arancione, chi possiede il Super Green Pass potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi. In zona gialla, ad esempio, toglierà l’obbligo di stare al massimo in quattro al tavolo. Chi possiede già un Green Pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

Green Pass base, cosa si può fare

Innanzitutto, non è vero che con il certificato base si potrà solo lavorare, andare a fare la spesa o in farmacia. Il Green Pass semplice permette l’ingresso in palestra, piscina, campi indoor di calcetto, tennis, padel e quant’altro, ma anche a mostre e musei: insomma, per attività sportive e culturali, almeno in zona bianca e gialla, basta la versione base. La storia cambia invece in zona arancione: in tal caso serve il certificato verde rafforzato. Il Green Pass base permette poi di salire su bus, metropolitane, treni e aerei, di partecipare a nozze, battesimi, comunioni e altre cerimonie civili o religiose, di entrare alle fiere. L’obbligo di Super Green Pass non riguarda l’ingresso in hotel né la consumazione dei pasti in albergo, tanto meno quella nelle mense. Caso particolare quello delle piste da sci e degli impianti di risalita: in zona bianca e gialla si può sciare con il base, in zona arancione entrano solo vaccinati e guariti. In zona rossa non si scia.