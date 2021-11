Cambio di Pass

Il Consiglio dei ministri ha varato all’unanimità il decreto che rafforza le misure anti-Covid con l’utilizzo del cosiddetto Super green pass. Dopo le iniziali titubanze della Lega, anche il partito del Carroccio ha detto sì. Via libera al provvedimento che inasprirà ulteriormente le misure per contrastare l’avanza del Covid e l’aumento dei positivi. Anche la zona bianca vedrà una stretta ulteriore sui no vax, ma soltanto nel periodo natalizio, cioè dal 6 dicembre al 15 gennaio. Le misure, però, potrebbero essere prorogate.

Super Green pass: stretta sui no vax anche in zona bianca

I no vax potranno ancora raggiungere i propri luoghi di lavoro grazie al tampone, ma tutto il resto sarà loro vietato. Queste norme varranno anche in zona bianca, quindi interessano tutta Italia a prescindere dal colore delle regioni. Si parla di teatri, cinema, palestre, ma anche bar e ristoranti al chiuso, che potranno aprire soltanto a vaccinati e guariti, seguendo il modello già imposto in Germania. Il super Green pass sarà chiesto negli alberghi anche ai turisti. Le chiusure in questione varranno per tutti, anche per vaccinati e guariti, in caso di ingresso della Regione in zona rossa.

Super Green pass: la durata scende a 9 mesi. Obbligo vaccinale per insegnanti e forze dell’ordine

Tra le norme approvate nel pomeriggio di oggi c’è la diminuzione della validità del passaporto vaccinale. Dai 12 mesi iniziali, quindi, il green pass passa a 9, come già ipotizzato nei giorni scorsi. A questa misura va aggiunta quella che scatterà il prossimo 15 dicembre. Per i comparti dell’istruzione e della difesa e sicurezza, è previsto l’obbligo vaccinale.

In zona gialla obbligatoria la mascherina all’aperto

Nessun obbligo di mascherina all’aperto per le zone bianche, ma queste dovranno essere usate dalla zona gialla. Proprio su questo aspetto è stato forte lo scontro tra Governo e Regioni, con queste ultime a chiedere l’obbligatorietà del provvedimento a prescindere dal colore.

Green pass (non super) obbligatorio sui mezzi pubblici

Nel nuovo decreto è stata inserita anche la norma che prevede l’obbligatorietà del passaporto vaccinale sui mezzi pubblici. Per poter utilizzare tram, metro, bus e treni, servirà esibire il green pass (e non il super green pass) o un tampone negativo.