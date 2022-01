Super Bowl, lo spot ufficiale dell’Halftime Show

I protagonisti dell’Halftime Show del Super Bowl LVI, in programma domenica 13 febbraio, erano noti da settembre: Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar, tutti insieme al SoFi Stadium di Inglewood, California, per uno spettacolo assolutamente da non perdere. In attesa di conoscere le due franchigie che si contenderanno il titolo della National Football League, grazie allo spot appena diffuso su Instagram cresce l’hype per lo show dell’intervallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NFL (@nfl)

Halftime Show, i protagonisti

Sarà un Halftime Show targato hip hop quello del Super Bowl numero 56. Lo spot, intitolato ufficialmente “The Call” e diretto da F. Gary Gray (The Italian Job, Fast & Furious 8, Men in Black: International), si apre con Eminem che affronta sé stesso più giovane in una sorta di battaglia rap di fantascienza, prosegue con Snoop Dogg “pimp” sulle strade della California e poi con Mary J. Blige versione diva, continuando con Kendrick Lamar in fase compositiva e con Dr. Dre a passeggio sulla spiaggia, mentre una tastiera enorme emerge dalle acque del Pacifico. Il tutto sulle note dei più grandi successi dei cinque artisti. Che, nel finale dello sport, si avviano insieme verso il SoFi Stadium.

Halftime Show, gli spettacoli rimasti nella storia

Nel 2021 l’Halftime Show del Super Bowl ha visto come protagonista The Weeknd, mentre nel 2020 sono state Jennifer Lopez e Shakira a regalare una performance piena di energia e coreografie. Sono diversi gli Halftime Show rimasti non solo nella storia della NFL, ma anche della musica: basti pensare alle esibizioni di Prince nel 2007, di Michael Jackson nel 1993, di Lady Gaga nel 2017, di Beyoncé nel 2013, senza dimenticare Justin Timberlake e Janet Jackson, protagonisti del “Nipplegate” nel 2004, quando un gesto fintamente involontario dell’ex NSYNC fece rimanere la sorella del “re del pop” a seno scoperto. Il Super Bowl LVI, l’ottava finalissima a essere giocate nell’area di Los Angeles, sarà trasmessa in Italia su Rai 2 e su Dazn.