Super Bowl, i migliori 5 spot dell’edizione 2022

Gli americani sono pronti a fare follie per assistere dal vivo al Super Bowl, l’evento sportivo più atteso negli Stati Uniti. L’edizione 56, anzi LVI in numeri romani, è in programma stasera, con kickoff alle 18:30 orario della Est Coast americana, dunque alle 3:30 di notte in Italia. Ma la partita che deciderà la franchigia campione NFL tra Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals è solo una parte dell’evento, che è innanzitutto un enorme spettacolo. Non solo per l’Halftime Show, che quest’anno vedrà l’esibizione di cinque superstar dell’hip-hop (Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar), ma anche per gli spot pubblicitari che saranno trasmessi, a volte veri e propri cortometraggi rimasti nell’immaginario collettivo.

Sono tante le aziende che, anche quest’anno, hanno pagati fior di milioni per inserire uno spot all’interno del Super Bowl: 70 gli spazi pubblicitari pianificati nel 2022, andati rapidamente sold-out. I più cari, ovvero quelli in prossimità dell’Halftime Show, sono stati venduti dalla NBC a 7 milioni di dollari, a fronte dei 5,6 chiesti l’anno scorso dalla CBS, che trasmetteva l’evento. Ecco le cinque pubblicità con protagoniste grandi stelle di Hollywood, scelte tra quelle che andranno in onda negli Stati Uniti.

Super Bowl, Schwarzenegger e Hayek per Bmw

Aveva destato enorme curiosità l’immagine pubblicata da Arnold Schwarzenegger sui social, nel quale lo si poteva vedere nei panni di Zeus. Ebbene, l’ex governatore della California e Salma Hayek, nel ruolo della dea greca Era, sono protagonisti dello spot dedicato al suv elettrico iX di Bmw. A dirigerlo Bryan Buckley, nominato due volte all’Oscar.

Super Bowl, Scarlett Johansson per Amazon

Scarlett Johansson e il marito Colin Jost recitano invece nello spot #AlexaMindReader, che pubblicizza l’assistente vocale di Amazon: la coppia scopre, a sue spese, cosa accadrebbe se Alexa potesse leggere nelle loro menti, condividendo i loro pensieri più privati.

Super Bowl, Matthew McConaughey per Salesforce

Salesforce è un’impresa statunitense di cloud computing. Nello “spot- progresso” che sarà trasmesso nel corso del Super Bowl, che sottolinea come il business portare benefici a tutti e al pianeta che abitiamo, ci sarà Matthew McConaughey, in una citazione di Interstellar.

Super Bowl, Will Smith per il reboot Bel-Air su Peacock

Will Smith, protagonista di Willy, il principe di Bel-Air, è presente nello spot che lancia il reboot della serie, Bel-Air (dai toni più drama) disponibile negli Stati Uniti su Peacock. La pubblicità è una divertente rivisitazione della celebre sigla



Super Bowl, Demi Moore e Mila Kunis per AT&T

Tanta ironia nello spot della compagnia telefonica AT&T, in cui Demi Moore e Mila Kunis, che si trovano a condividere il palco a una riunione di ex allievi della stessa scuola, si rendono conto di avere molto in comune: le due attrici, oltre ad aver effettivamente frequentato lo stesso istituto di Los Angeles, hanno sposato lo stesso uomo (in tempi diversi, ovviamente), ovvero Ashton Kutcher.