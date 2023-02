Super Bowl LVII: le cose da sapere e come guardarlo

Il Super Bowl è la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Si tratta dell’evento sportivo più atteso ogni anno negli States e di uno dei più seguiti al mondo. Ci siamo: quella che ci aspetta è la grande notte del Super Bowl LVII, che vedrà di fronte Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, sul terreno dello State Farm Stadium di Glendale, Arizona.

Dopo la vittoria dei Los Angeles Rams nella scorsa edizione, a contendersi il titolo sono Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Quest’ultimi, campioni della Conference Afc, sono al terzo Super Bowl in quattro anni (due vittorie). Gli Eagles, campioni della Conference Nfc, tentano il bis cinque anni dopo aver vinto il loro primo titolo nel 2018.

Quarterback afroamericani e fratelli Kelce, le sfide nella sfida

Già a palla ovale ferma, si sa che il Super Bowl numero 57 rimarrà nella storia della NFL per due motivi. Innanzitutto, per la prima volta si affronteranno due squadre guidate da quarterback afroamericani: Patrick Mahomes (Chiefs) e Jalen Hurts (Eagles). E poi, la finale della NFL vedrà per la prima volta nella storia della manifestazione la sfida fra due fratelli: Jason Kelce, centro degli Eagles, sfiderà infatti Travis Kelce, tight end dei Chiefs.

Il grande ritorno di Rihanna: sarà la star dell’Halftime Show

Il cantautore Chris Stapleton canterà l’inno nazionale statunitense, mentre Babyface intonerà la canzone patriottica America the Beautiful. Quest’anno protagonista dell’Halftime Show è Rihanna, che torna sul palco a sei anni dal suo ultimo tour. Nel 2019, la cantante di Barbados aveva declinato la possibilità di esibirsi in segno di vicinanza a Colin Kaepernick, l’ex quarterback dei San Francisco 49ers che tre anni prima si era inginocchiato durante l’esecuzione dell’inno americano, in segno di protesta contro le azioni della polizia sugli afroamericani, e che per quel gesto era punito con una multa (da allora non ha più giocato).

Gli spot più attesi della grande notte del football americano

Super Bowl significa football americano, ovviamente, e Halftime Show. Ma anche gli spot pubblicitari figurano da sempre tra i protagonisti del grande evento. Quest’anno ci saranno Adam Driver nello spot di Squarespace, Kevin Bacon per Budweiser, Serena Williams e Brian Cox per Michelob Ultra, Paul Rudd nei panni di Ant Man per Heineken.

Super Bowl, dove guardare la finale del campionato NFL

L’atto conclusivo della stagione NFL sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2, a partire dalle 00:15. Sempre gratuitamente, potrà essere seguito anche in diretta streaming gratis su Rai Play, oltre che in abbonamento su DAZN.