Super Bowl, le curiosità sull’evento sportivo più amato dagli americani

Tutto pronto per il Super Bowl, la finale del campionato NFL di football americano, evento per il quale gli statunitensi sono pronti a fare follie, seguitissimo in tutto il mondo anche per il suo Halftime Show. L’edizione numero 56, anzi LVI, vedrà di fronte i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals: la partita sarà vista da circa 170 milioni di persone sparse in tutto il mondo. Ecco alcune curiosità sul Super Bowl.

Super Bowl, da chi viene giocato

Nel Super Bowl si scontrano la franchigia vincitrice della National Football Conference (in questo caso i Los Angeles Rams) e quella che ha trionfato nella American Football Conference (i Cincinnati Bengals): le due conference costituiscono la National Football League. I Rams sono l’unica franchigia ad avere vinto tre campionati NFL (ma un solo Super Bowl) in tre diverse città: Cleveland, Los Angeles, St. Louis. Due le vittorie al Super Bowl per i Bengals, su altrettante finali disputate (1981 e 1988).

Super Bowl, la prima edizione

Il primo Super Bowl della storia fu disputato nel gennaio del 1967, come First AFL-NFL World Championship Game o “Supergame”: assunse infatti la denominazione attuale solo dalll’anno successivo. Il match, che al Memorial Coliseum di Los Angeles vide di fronte Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, terminò con il punteggio di 35–10.

Super Bowl, la scelta della data

Il Super Bowl viene disputato sempre di domenica, nella cosiddetta Super Sunday, dal 2004 la prima di febbraio. Questa però è la seconda: il “ritardo” è dovuto al fatto che la NFL ha apportato una modifica alla regular season, che nel 2021 ha avuto 17 partite invece di 16. Dall’anno prossimo si torna alla normalità: appuntamento già fissato per il 5 febbraio, State Farm Stadium di Phoenix.

Super Bowl, i numeri romani

Gli americani si riferiscono al Super Bowl usando numeri romani: quello in programma stanotte è il numero 56. Unica eccezione è stata la 50esima edizione, in cui è stata adottata la numerazione araba, in quanto gli americani associano L (50 nel sistema di numerazione romano) a “Loser”, ovvero perdente, sfigato.

Super Bowl, record di punti e touchdown

Parlando di record di squadra, le franchigie che hanno vinto più Super Bowl sono i New England Patriots e i Pittsburgh Steelers, con 6 trionfi in rispettivamente 11 e 8 finali disputate. L’edizione del Super Bowl con più punti realizzati dalle due squadre è la numero 29, quando San Francisco 49ers-San Diego Chargers terminò 49-26. Nella stessa finale è stato inoltre registrato il maggior numero di touchdown totale: 10, di cui 7 dei 49ers.