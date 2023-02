Super Bowl 2023: chi ha vinto, halftime show di Rihanna e le star in tribuna

Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. Nella notte italiana si è tenuto il 57esimo Super Bowl, la finale del campionato Nfl di football americano. Il verdetto del campo ha segnato la vittoria dei Kansas City Chiefs, che hanno battuto 38-35 i Philadelphia Eagles all’ultimo minuto. Secondo successo per Patrick Mahomes, nominato Mvp della partita, che diventa così il primo quarterback afroamericano a vincere due volte il titolo. Standing ovation per Rihanna, che nell’intervallo ha tenuto l’ormai celebre halftime show. La popstar, assente dalle scene dal 2016, ha cantato i suoi più grandi successi, da Umbrella a Diamonds e Run This Town. Sul palco ha svelato la sua nuova gravidanza, finora rimasta segreta, mostrando il pancione fasciata in una tutina interamente rossa. Fra pause del match e timeout, spazio agli spot pubblicitari e ai trailer cinematografici, come sempre attesi in tutto il mondo. Ecco il meglio della serata.

Super Bowl 2023, il record di Mahomes e le star in tribuna

Dopo il trionfo dei Los Angeles Rams nel 2022, sul tetto d’America salgono stavolta i Kansas City Chiefs, al terzo Super Bowl nella loro storia. Il precedente successo risale al 2019, quando batterono nella finale del campionato i San Francisco 49ers per 31-20. Mvp di quella gara fu Patrick Mahomes, quarterback della squadra in campo anche quest’anno. L’atleta afroamericano ha letteralmente primeggiato nella partita con 21 passaggi su 27 per un totale di 182 yard, tre touchdown e nessun intercetto subito. Il tutto nonostante una caviglia dolorante. Decisivo stasera però un calcio di punizione di Harrison Butcker a otto secondi dalla fine sul risultato di 35 pari. Primo afroamericano di sempre a vincere due titoli, è inoltre il terzo della storia a risultare il miglior giocatore della regular season e della finale per almeno due stagioni. Prima di lui solo due mostri sacri come Joe Montana e soprattutto Tom Brady.

Spettacolo in campo, ma anche in tribuna. Sugli spalti gremiti fino all’ultimo posto dello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, anche le principali star di sport e spettacolo. Fra i più soddisfatti alla fine del match c’è Paul Rudd. L’attore di Ant-Man (da mercoledì 15 febbraio al cinema con il nuovo film Marvel) ha raggiunto le tribune con una maglia dei Chiefs, di cui è da sempre grande tifoso. Ad assistere alla partita anche Jay-Z con Beyoncé e la figlia Blue Ivy Carter. E ancora, spazio per Paul McCartney, Adele, Bradley Cooper e lo chef Gordon Ramsay. Senza dimenticare i campioni dello sport, dal pugile Floyd Mayweather e il campione di basket LeBron James. Sugli spalti anche Cara Delevigne, che si è presentata con una simpatica maglietta per l’halftime show. «Il concerto di Rihanna interrotto da una partita di football», si legge sulla T-shirt. «Strano, ma pazienza».

Il preshow di Cardi B e l’halftime show di Rihanna

Regina del Super Bowl 2023 è stata proprio Rihanna. La popstar ha cantato per poco più di 13 minuti i suoi più grandi successi. I fan in tribuna hanno potuto ascoltare brani vecchi e nuovi, tra cui Umbrella e Run This Town. Spazio anche per Rude Boy, We Found Love, Wild Thoughts e Only Girl in the World, prima di chiudere con una spettacolare esibizione del singolo Diamonds. L’artista, che è salita sul palco al centro del campo in tuta rossa e giacca oversize dello stesso colore, ha però sorpreso il mondo rivelando di essere di nuovo incinta. Il pancione ha subito scatenato una catena di post su Twitter con i fan in estasi, mentre noi italiani dobbiamo accontentarci degli sproloqui sulla maternità felice di Chiara Ferragni e sulla maternità mancata di Chiara Francini. La stessa cantante ha poi sciolto gli ultimi dubbi, confermando alla stampa dopo il concerto di attendere un altro figlio dal compagno ASAP Rocky.

La performance di Rihanna rimarrà nella storia anche per lo speciale palcoscenico. La popstar ha richiesto infatti una speciale coreografia green che non rovinasse il manto erboso dello State Farm Stadium. Per questo ha cantato più di metà dei brani su una piattaforma sospesa nel vuoto, evitando il contatto diretto con il terreno. Musica protagonista già dal mattino con il preshow di Cardi B al Gila River Resorts & Casinos. Sul palco ha duettato con Migos sulle note di Clout, brano fresco di nomination ai Grammy Awards. Ospiti del live anche le star del reggaeton J Balvin e Bad Bunny, che hanno intonato il brano I Like It. Vip non solo sul palco, ma anche in platea, dove si è fatta notare una scatenata Serena Williams che ha ballato con la rapper americana per tutto il concerto.