La sera del 13 febbraio (in Italia sarà da poco passata la mezzanotte) l’America si fermerà per il Super Bowl. La finale di Nfl, il campionato nazionale di football, attira mediamente 100 milioni di spettatori nei soli Stati Uniti, arrivando a 170 milioni in tutto il mondo. Questi numeri ne fanno abbondantemente uno degli eventi sportivi più seguiti del pianeta. Se pensate però che restare svegli la notte per seguire in diretta la partita sia una follia, probabilmente non conoscete di cosa sono capaci gli americani. Già da tempo in migliaia cercano di accaparrarsi biglietti, posti auto, stanze d’albergo e persino voli privati. Spendendo, naturalmente, cifre da capogiro. L’Hollywood Reporter le ha elencate.

Per un parcheggio vicino allo stadio si spendono oltre 5000 dollari

Partiamo dall’acquisto più diretto: il biglietto per lo stadio. Quest’anno, come avvenuto per la prima storica edizione del 1967, il Super Bowl torna a Los Angeles, nel rinnovato e avanzato SoFi Stadium di Inglewood. Come prevedibile, trovare un biglietto a pochi giorni dalla partita è già un’impresa, non impossibile. A patto, naturalmente, di avere una grande disponibilità economica: il meno caro costa 5300 dollari. Per un posto a bordo campo si arriva a 56 mila. Non è da meno il prezzo dei posti auto migliori nella pancia dello stadio. StubHub offre diverse soluzioni, comprese tra i 100 e i 5000 dollari.

Super Bowl, per una stanza in hotel ci vogliono almeno 450 dollari a notte

I Los Angeles Rams affronteranno in campo i Cincinnati Bengals che, prevedibilmente, chiameranno un nutrito gruppo di tifosi dall’Ohio. Adam Burke, presidente e CEO del Los Angeles Tourism & Convention Board, ha detto all’Hollywood Reporter che la città degli angeli sta registrando arrivi record, così come i prezzi. In totale sono attese in città 150 mila persone, che genereranno spese pari a 477 milioni di dollari. In media, per una stanza in città nel weekend si spendono 445 dollari a notte, la seconda cifra più alta nella storia del Super Bowl. Ben più cari sono invece il Beverly Hills Hotel e l’Hotel Bel-Air, le cui stanze nonostante un prezzo medio di 2000 dollari a notte hanno registrato il tutto esaurito da oggi a domenica.

Non finisce qui, perché Nicole Pollard Bayme, Ceo della società di styling LaLaLuxe ha previsto una raffica di acquisti di lusso nel campo dell’abbigliamento. «I look per il giorno della partita sono essenziali per alcuni nostri clienti», ha detto la donna, ricordando che una signora ha acquistato una borsa Hermès Birkin da 75 mila dollari esclusivamente per il Super Bowl.

Ristorazione e jet privati, per il Super Bowl i tifosi sono disposti a tutto

Come ricorda l’Hollywood Reporter, il SoFi Stadium non è ancora attrezzato per gli arrivi in elicottero. Pertanto atleti, amici, familiari, artisti e celebrities si stanno rivolgendo a Platinum Transportation Group per prenotare auto di lusso. Grandi Suv, tra cui il Mercedes Sprinter, sono noleggiabili a circa 1200 dollari l’ora, ma offrono anche agenti di sicurezza in motocicletta che consentono di navigare nel traffico senza intoppi. Altre società mettono a disposizione Rolls-Royce (circa 4000 dollari al giorno) e persino jet privati, a patto di voler spendere fino a 70 mila dollari per un viaggio di sola andata.

E una volta allo stadio? Legends, società che gestisce hospitality e merchandising al SoFi Stadium, ha reso note le previsioni per le vendite di cibo. Stacey Escudero, portavoce dell’azienda, ha detto che dovrebbero essere venduti «9000 pizze, 8000 cheeseburger, 450 chilogrammi di aragoste, altrettanti di bacon e 3600 uova condite con la soia». Lo stadio mette a disposizione, oltre ai posti a sedere classici, anche delle suite private per godersi il match in totale tranquillità con tanto di barista privato. Peccato che il prezzo si aggirava (ora non ve ne sono più libere) fra 1 e 1,3 milioni di dollari. Circa 56 mila dollari per un pass che consente di scendere in campo dopo la partita e di partecipare alle feste notturne assieme a star come Justin Bieber e Drake.