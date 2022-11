Ischia, suora arrestata per maltrattamenti su minori in un istituto religioso

Tuttavia, un filmato girato da una ragazzina ha incastrato la suora mentre colpiva un bambino di 4 anni e poi se la prendeva anche con il fratello di 8, intervenuto per difenderlo. In particolare, nel video recapitato ai Carabinieri, si vede Rahasimalala tirare i capelli al piccolo e poi picchiare il fratellino tanto forte da provocare la fuoriuscita di sangue dal naso. Alle consorelle è contestata l’aggravante dell’abuso della condizione di inferiorità fisica e psichica determinata dall’età delle vittime. Nonché di commettere i reati all’interno di istituto di educazione e formazione.

Si chiama Marie Georgette Rahasimalala la suora arrestata con l’accusa di maltrattamenti su minori in attesa di affidamento o adozione. Dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Ischia è emerso che nell’Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza sito a Casamicciola Terme avvenivano numerosi atti di violenza. Rahasimalala, insieme ad altre tre sottoposte, ora indagate, picchiava i piccoli ospiti della struttura. Da tirate di capelli, a schiaffi sulla nuca, da calci a ciabatte sulle mani. Ai minori le sottoposte inoltre intimavano il silenzio e toglievano il cellulare, in modo tale che non potessero scattare fotografie e girare video.

Le ordinanze contro le suore

Per la brutalità della condotta, il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Marie Georgette Rahasimalala. Alle altre indagate invece è stato imposto il divieto di dimora nel territorio della Regione Campania. Si tratta della Madre superiora Angela De Bonis, 81 anni; Noeline Razanadraozy, 51 anni, anche lei del Madagascar e anche lei addetta alla mensa; Alice Albaracin, quasi 48 anni, nata nelle Filippine, consorella addetta al servizio doposcuola. I carabinieri hanno indagato per quattro mesi per identificare come autrici dei reati la madre superiora e le tre consorelle.