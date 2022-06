Suor Luisa, chi era la religiosa italiana uccisa a Haiti

Luisa Dell’Orto, suora lecchese di 65 anni, è stata uccisa ad Haiti, probabilmente durante una rapina. Lo ha annunciato l’Arcidiocesi di Milano. Ecco cosa sappiamo e chi era la vittima.

Suor Luisa, freddata in strada con tre colpi di pistola

Suor Luisa è stata vittima di un’aggressione armata mentre si trovava in strada nella capitale Port-au-Prince. Gravemente ferita, la religiosa è stata portata d’urgenza all’ospedale Bernard Mevs, dove si è spenta poco dopo. È stata freddata con tre colpi di pistola: molto probabile che sia stata uccisa durante un tentativo di rapina.

Suor Luisa, a Port-au-Prince gestiva “Casa Carlo”

Suor Luisa, morta pochi giorni prima di compiere 65 anni, era arrivata ad Haiti nel 2002. Era un’istituzione a Port-au-Prince: in un sobborgo poverissimo della capitale haitiana si occupava di Kay Chal, “Casa Carlo“, centro che accoglie e tenta di garantire un’istruzione a centinaia di bambini delle bidonville. Quando era arrivata ad Haiti, la struttura esisteva già. Era stata però proprio suor Luisa ad occuparsi della sua ricostruzione, dopo il catastrofico terremoto del 2010.

Suor Luisa, una vita dedicata ai più bisognosi

Suor Luisa era nata a Lomagna (provincia di Lecco) il 27 giugno 1957. Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico di Lecco, nel 1984 si era laureata in Storia e Filosofia. Entrata nello stesso anno nella Congregazione delle Piccole sorelle del Vangelo di Lione (più conosciute come sorelle di Charles de Focauld), nel 1987 era partita per il Camerun: per tre anni aveva vissuto in una foresta, tra i pigmei Baka.Dopo aver conseguito la laurea in Teologia in Svizzera, dal 1997 al 2001 era stata missionaria in Madagascar. Nel 2002, infine, l’approdo a Haiti, dove era conosciuta da tutti come “seur Luisa”.