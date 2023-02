Suor Cristina all’Isola dei Famosi: l’indiscrezione sui primi naufraghi

Suor Cristina, ora conosciuta da tutti come Cristina Scuccia, è pronta per la sua nuova vita televisiva. L’ex suora cantante più famosa d’Italia, dopo essersi trasferita in Spagna e lavorare come cameriera, abbandonando la vita sacra, ha deciso che parteciperà al reality televisivo l’Isola dei Famosi.

L’ingresso di Suor Cristina al reality show l’Isola dei Famosi

Non ci sono ancora conferme al 100% per l’ingresso di Suor Cristina nel reality show condotto da Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione sui partecipanti del prossimo programma Mediaset ci ha pensato TvBlog. Ad ogni modo, le indiscrezioni sono molto forti e tra pochi giorni potrebbero arrivare le conferme sui nuovi naufraghi dell’isola più famosa della televisione.

Suor Cristina, o meglio, Cristina Scuccia, ha vinto il talent show The Voice, mostrando tutte le sue doti vocali grazie anche al suo professore per quell’edizione, il rapper J-Ax. Ha partecipato ad alcuni programmi dopo la sua vittoria, ma poi recentemente ha deciso di abbandonare le vesti monacali per dedicarsi a una nuova vita. In merito alla sua scelta di diventare suora aveva affermato: «Ho fatto questa scelta quando avevo 19 anni, quando ho incontrato le Suore Orsoline». Ora però ha 34 anni e sembra essere decisamente pronta a scrivere una nuova pagina della sua vita, partecipando molto probabilmente alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Gli altri possibili partecipanti al programma Mediaset

Le indiscrezioni di TvBlog non si sono fermate solo alla partecipazione di Suor Cristina. Il sito ha anche riportato altri eventuali partecipanti che prenderanno parte alla prossima edizione del reality show.

Tra questi ci sarebbero anche Alessandro Cecchi Paone accompagnato dal suo compagno Simone Antolini. Come opinionista invece, è stata confermata Vladimir Luxuria, mentre ci sarà una new entry al fianco di Ilary Blasi. Difatti, il vulcanico Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino. Comunque, non resta che aspettare le prossime settimane per ricevere ulteriori conferme sui partecipanti del reality che inizierà il prossimo 17 aprile.