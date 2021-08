Un totale 365 appuntamenti, per accendere i riflettori sulla tutela dei diritti delle donne in India. Questo l’obiettivo del progetto di Sunder Ramu, attore, ballerino e fotografo di etnia Tamil (gruppo originario del nord-est dello Sri Lanka e del sud-est dell’India) che, negli ultimi anni, è uscito con 335 donne diverse per età, professione, nazionalità ed estrazione sociale. A muoverlo non è stata la ricerca dell’amore, ma il desiderio di conoscerle e trascorrere del tempo con loro. Un’iniziativa insolita lontana dal concludersi: al traguardo mancano 30 appuntamenti, ma Ramu ha ancora a disposizione una vita intera.

Un progetto di successo nato da un posto su Facebook

Quando, il 31 dicembre 2014, Ramu ha deciso di spiegare nel dettaglio la sua idea su Facebook, non si sarebbe mai aspettato il riscontro che ha ottenuto. Per partecipare non servono requisiti particolari, basta seguire qualche regola: la ragazza non deve aspettarsi alcun invito ma prendere l’iniziativa, chiedendo di uscire, organizzando nei minimi particolari ogni cosa, scegliendo il bar o il ristorante dove incontrarsi o, eventualmente, invitandolo a casa. Non è maleducazione, solo una strategia studiata con attenzione. I soldi risparmiati dalle uscite, infatti, vengono utilizzati dall’attore per supportare progetti di beneficienza e acquistare cibo e beni di prima necessità per associazioni poco conosciute. Dopo aver pubblicato il post, è bastato qualche minuto per ottenere il primo invito, quello di un’amica per un pranzo a Capodanno. Nella prima tranche di incontri, partiti ufficialmente l’anno successivo, l’1 gennaio 2015, l’interlocutore era sempre e solo una persona conosciuta. Dal decimo appuntamento in poi, grazie anche alla risonanza della stampa locale, diverse le sconosciute lo hanno contattato.

Un’iniziativa per sensibilizzare verso la parità di genere

Sebbene, dopo un divorzio, sia aperto a trovare l’amore, il suo 365 dates project ha poco a che fare con la ricerca dell’anima gemella. «Quello che voglio fare è ribadire l’importanza di lottare in nome della parità di genere, ben poco considerata in India», ha spiegato Ramu alla Bbc. «Sono cresciuto in una famiglia dove tutti venivano trattati allo stesso modo. E anche a scuola ho avuto la fortuna di non imbattermi in episodi di discriminazione, ragazzi e ragazze erano uguali agli occhi di chiunque. A mettere in discussione tutto è stato il contatto col mondo esterno, che mi ha fatto capire quanto, invece, le differenze tra i sessi siano radicate nella società». A spingerlo a cambiare le cose la notizia di un terribile stupro di gruppo a Nuova Delhi, a dicembre 2012, e le conversazioni avute con gente incontrata per caso in vacanza all’estero, che gli chiedeva come mai, in India, la cultura sembrasse normalizzare uno scarso rispetto nei confronti di madri, mogli, amiche, sorelle.

«Spesso pensiamo che risolvere un problema, sistemare una situazione sia compito di altri, in questo caso del governo o delle associazioni specializzate», ha aggiunto. «Parlandone con gli altri, invece, mi sono chiesto cosa avrei potuto inventarmi per fare la differenza. E così è nato tutto». Il suo account, da allora, si è riempito di resoconti di incontri con ragazze conosciute tanto in città indiane quanto in altri stati, dalla Spagna alla Thailandia. Dalla nonna di 105 anni alla netturbina, fino all’insegnante di yoga, l’attivista e la politica la lista è lunga e inclusiva. «Scrivere delle conversazioni duranti gli incontri non mi serve per vantarmi di qualcosa o vendermi come un playboy. È un modo per invitare chi mi segue a calarsi nei panni dell’altro genere, provando a capirne problemi e punti di vista», ha spiegato. Ecco perché i soprannomi che, nel tempo, gli sono stati affibbiati, da corteggiatore seriale a re del dating non sono poi così affini alle reali intenzioni che lo muovono.

L’appuntamento più bello con la nonna

Pur ricordando tutti gli appuntamenti con il sorriso, uno di quelli che porta più nel cuore è quello con la nonna, scomparsa due anni fa all’età di 109 anni. «Sin da quando ero piccolo, le ho sentito dire che avrebbe tanto voluto fare un giro a bordo di una Mercedes. Così, ne ho comprato una e sono andata a prenderla sotto casa. Non usciva da 22 anni, tranne che per votare, siamo andati al tempio e poi sul lago, a guardare il tramonto», ha ricordato. «Aveva un po’ di acciacchi ma era lucidissima. Non avevo mai passato così tanto tempo con lei e non avremmo parlato di tutto quello di cui abbiamo parlato se non fosse stato per quell’occasione così speciale». Nel suo archivio, figura anche un boccone condiviso con Suor Loreto, una monaca irlandese. «Aveva 90 anni e non era mai uscita con nessuno prima di me. Era entrata nel convento di Chennai da piccola, a soli nove anni». Da quando ha iniziato, nulla è riuscito a fermarlo. Tranne la natura. L’intento era ultimare tutto entro un anno ma un terribile allagamento, nel 2015, ha distrutto buona parte del suo villaggio e lo ha costretto a fermarsi, convincendolo a prendere le cose con calma. «Ho mangiato con tante donne stupende e ora, quello che era iniziato in piccolo, è diventato il progetto di una vita. Voglio portarlo avanti finché posso». O, almeno, finché il mondo non inizierà a girare dalla parte giusta, quella dell’uguaglianza di genere.