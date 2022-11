Sunak-Macron, la nuova bromance tra Regno Unito e Francia

Con l’arrivo di Rishi Sunak a Downing Street le relazioni tra Regno Unito e Francia, dopo decenni di gelo e incomprensioni, potrebbero addolcirsi. L’intesa attraverso la Manica tra il primo ministro britannico e il presidente Emmanuel Macron è ancora agli inizi certo, ma i funzionari di entrambi i Paesi scommettono in una riedizione dell’Entente cordiale.

Ex banchieri ed ex ministri dell’Economia: le affinità tra i due leader

Se la politica estera si giocasse su Tinder, tra i due il match sarebbe quasi assicurato: entrambi hanno un passato in importanti banche di investimento – Sunak in Goldman Sachs e Macron alla Rotschild – sono ex ministri dell’Economia, sono pragmatici, giovani e rampanti rappresentanti del centrodestra. Il primo appuntamento, un incontro bilaterale al margine della COP27 in Egitto, è andato bene, tanto che Macron ha invitato Sunak all’Eliseo per una conferenza pro-Ucraina prima di Natale. I due si incontreranno anche in questi giorni a Bali dove è in corso il G20 e oggi Londra e Parigi sveleranno un accordo sulla migrazione attraverso lo stretto della Manica dopo mesi di accuse reciproche e stallo diplomatico. Premesse, che come ha sottolineato Politico, lasciano sperare nell’inizio di nuovo rapporto tra i due Paesi. «Non sorprende che vadano d’accordo», ha confermato a Politico un funzionario britannico. «Sono due dei leader più giovani e freschi d’Europa ed entrambi pensano che i nostri Paesi dovrebbero lavorare insieme dato il mondo in cui ci troviamo». I bookmaker dunque scommettono sulla tenuta della relazione. Mentre Jean-Pierre Jouyet, ex ambasciatore francese nel Regno Unito, è convinto che le passate carriere dei due uomini come banchieri e ministri delle Finanze aiuteranno la comprensione reciproca. «La relazione può funzionare», ha sottolineato, «hanno avuto percorsi simili, hanno familiarità con gli stessi circoli finanziari, vedono allo stesso modo i mercati e Macron, rispetto a cinque anni fa, è molto più di destra». Sembra dunque passata l’era glaciale tra i due Paesi, quando Boris Johnson accusava Macron di non collaborare nelle politiche migratorie arrivando, dopo l’ennesimo naufragio nella Manica, a postare su Twitter la lettera inviata all’Eliseo. Un anno, e due primi ministri Uk dopo, l’aria sembra essere cambiata davvero.

Sul tavolo, immigrazione, sicurezza energetica e dossier Brexit

Sunak, a differenza dei suoi predecessori Tory, è animato di «buona volontà», ha detto l’esponente di Renaissance Alexandre Holroyd che rappresenta i cittadini francesi nel Regno Unito, nel nord Europa e negli Stati baltici. Macron dal canto suo ha proposto a Sunak di ospitare un vertice formale anglo-francese agli inizi del 2023. Sarebbe il primo in cinque anni: l’ultimo vide incontrarsi Macron e Theresa May a inizio 2018. Sono molti i punti su cui i due Paesi dovranno confrontarsi: l’immigrazione illegale nella Manica, la sicurezza energetica e l’attuazione dell’accordo sulla Brexit. Sunak a questo proposito, sebbene nel 2016 abbia votato per il Leave, cerca soluzioni condivise con l’Europa. Tanto che nel Continente è visto più come un opportunista che è saltato sul carro della Brexit per fare carriera piuttosto che un brexiteer convinto.

Affinità elettive o rapporto di interessi?

La bromance tra Sunak e Macron però potrebbe essere meno romantica di quello che sembra. Dalle parti della destra francese, infatti, si sussurra che Macron cerchi di avvicinarsi a Londra perché ormai i rapporti con Berlino sono sempre più tesi. Dunque il primo ministro inglese sarebbe un ripiego per Monsieur Le Président ormai ai ferri corti con Olaf Scholz. Da quando è cominciata l’invasione russa in Ucraina, tra i due storici alleati qualcosa si è rotto. Berlino cauta nell’invio di armi a Kyiv, accusa Macron di ipocrisia: sotto il suo tanto declamato europeismo, il presidente penserebbe solo a difendere gli interessi nazionali. A sua volta Parigi non digerisce che la Germania veleggi in solitaria: dallo scudo energetico da 200 miliardi annunciato a sorpresa agli ostacoli alla difesa europea fino al viaggio a Pechino del Cancelliere mentre Parigi avrebbe preferito una missione almeno a due. Senza contare la nuova crepa che si è aperta sugli sbarchi tra Macron e Giorgia Meloni, a cui il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella sta cercando di mettere una pezza. Ma anche Sunak ha tutto da guadagnare. Uno stretto rapporto con Parigi si rivelerà essenziale per risolvere le sfide legate alla Brexit e questo grazie all’influenza che il presidente francese esercita sulla Commissione europea. Macron ha infatti svolto un ruolo chiave nel portare Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione Ue nel 2019, e con la numero uno di Bruxelles ha mantenuto rapporti stretti. Per Sunak l’inquilino dell’Eliseo è dunque un alleato strategico. Ora più che mai.