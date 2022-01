Da sportivo plurimedagliato a star delle televendite online. Messi momentaneamente da parte cuffia, costume e occhialini, lo scorso weekend il nuotatore Sun Yang ha dato prova di un inedito talento: sfruttando la sua immagine e la sua popolarità, infatti, lo sportivo è riuscito a vendere, in soli due giorni, più di 7,8 milioni di dollari di cosmetici (circa 50 milioni di yuan) al pubblico connesso alla sua prima live in streaming su Douyin, equivalente cinese di TikTok.

Sun Yang starts his new career after as a swimmer: an e-commerce influencer. He made his debut as a live-streamer for a tax-free shop in Hainan: promoting items like skincare products. The official data for his achieve: sales worth ¥12m($1.89) for the 3.5-hour live-streaming pic.twitter.com/Tv6ch4cpX1 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) January 14, 2022

Sun Yang, medaglia d’oro di televendite

Nel corso della compravendita, organizzata in collaborazione con il Sanya Duty Free Mall, il 30enne ha attirato sulla piattaforma 7,4 milioni di utenti e 180 mila nuovi iscritti. Un parterre di acquirenti che, nella prima giornata di diretta, gli ha fatto accumulare un fatturato pari a 33 milioni di yuan e, nella seconda, circa 16 milioni. Cifre sulle quali ha riscosso una commissione del 20 per cento, guadagnando un totale di 6 milioni di yuan al netto delle tasse. Un risultato che, secondo gli esperti, sarebbe frutto di intuizioni ponderate e perspicaci: «Bisogna riconoscere un grande merito a Sun Yang: la scelta dei prodotti che ha presentato è stata davvero molto intelligente», ha spiegato l’analista Fu Zhengao sul sito web Sports Money, «Gli articoli beauty, in genere, portano guadagni notevoli. Soprattutto quelli venduti negli store duty-free, che attraggono la fetta più grossa del pubblico femminile».

La squalifica per doping e una possibile carriera alternativa

Dopo la squalifica di 4 anni e 3 mesi che la Corte Arbitrale dello Sport gli ha comminato, a partire da febbraio 2020, per aver infranto le norme antidoping, Sun Yang pare avere tutte le carte in regola per dedicarsi a una carriera alternativa. «Il business che ha scelto si presta perfettamente alle logiche delle trasmissioni online», ha sottolineato Zhengao. «Continuando a crescere a questo ritmo, potrebbe diventare il ‘Li Jiaqi dello sport’». Il riferimento al beauty influencer più famoso del Paese, noto ai più come ‘il re del rossetto’ (per il record di 15 mila rossetti venduti in 5 minuti), non è affatto una presa in giro ma una constatazione basata sull’evidenza dei dati: «Il traffico e il giro d’affari generati dalla sua diretta non hanno nulla da invidiare all’engagement dei content creator e degli streamer più rodati del settore. Se riuscisse a raggiungere i loro numeri dimostrerebbe come l’allontanamento dalle competizioni abbia avuto un impatto minimo sulla sua fama nella madrepatria». La soglia da cui parte, sicuramente, non è da trascurare: tra Douyin e Sina Weibo (social sulla falsariga di Twitter), vanta un totale di 33,8 milioni di follower.

In his four years of working in Shanghai, top influencer #LiJiaqi #李佳琦 has tried more than 100,000 beauty products to sell to netizens. He became a legend after selling 15000 lipsticks in 5 minutes in 2018, and he now dreams of creating his own brand. https://t.co/RcCh2XfEcH pic.twitter.com/ny1KeMpEKr — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) October 10, 2020

Tra approvazione e delusione

Il suo debutto nel mondo delle televendite del web è stato accolto con pareri contrastanti. Comodo e a suo agio davanti alla telecamera, ha stupito diversi internauti. «L’ho trovato davvero professionale», ha scritto un utente. «Penso che, quando deciderà di ritirarsi dalla scena agonistica, possa dare una chance a questo hobby. È davvero bravo, ha spiegato in maniera chiara e dettagliata le caratteristiche di quel che vendeva». Molti ammiratori, tuttavia, sono rimasti delusi, reputando quest’operazione un’inutile perdita di tempo, sottratto ai suoi allenamenti e alla preparazione fisica per Parigi. «Pensavo fosse pronto per un ritorno in pompa magna, ero quasi certo potesse gareggiare per la medaglia d’oro olimpica, ma dopo averlo visto in quelle vesti, dubito», ha tuonato un fan sul web, «Queste dirette gli risucchieranno tutta l’energia. Spero col cuore possa smentirmi».

Dallo sport al web

Il caso di Sun Yang non è un unicum nel mondo dello sport cinese. Prima di lui, seppur non con lo stesso successo, sono stati diversi gli atleti che si sono lanciati nell’avventura della televendita in live streaming, nel tentativo di farsi conoscere da un bacino di utenza più ampio e, ovviamente, rimpolpare le proprie casse. Tra questi, il giocatore di tennis da tavolo Zhang Jike, l’ex pallavolista Hui Ruoqi e la tuffatrice Wu Minxia.