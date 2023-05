Sum 41, la band ha annunciato lo scioglimento dopo oltre 25 anni

Con una nota ufficiale sui profili social, i Sum 41 hanno comunicato che dopo 27 anni si scioglieranno. Ma, prima dell’addio dalla scena musicale, pubblicheranno l’ultimo album, Heaven :x: Hel, e faranno un tour per salutare i loro fan.

I Sum 41 annunciano lo scioglimento

«Essere nei Sum 41 dal 1996 ci ha portato alcuni dei momenti più belli delle nostre vite», ha scritto il gruppo in un comunicato ufficiale. «Saremo grati per sempre ai nostri fan, sia quelli vecchi che i nuovi, per averci supportato in ogni modo. È difficile esprimere l’amore e il rispetto che abbiamo per tutti noi e volevamo essere i primi a darvi questa notizia: i Sum 41 si scioglieranno. Porteremo a termine le date del nostro tour di quest’anno e non vediamo l’ora di pubblicare quello che sarà il nostro ultimo album, Heaven :x: Hell», si legge nella nota. L’album sarà l’ottavo dei Sum 41 mentre l’ultimo, Order In Decline, risaliva al 2019.

La band ha infine annunciato un tour d’addio per festeggiare: «Appena ci saranno dettagli vi faremo sapere. Intanto, non vediamo l’ora di incontrarvi on the road e siamo esaltati all’idea di ciò che il futuro potrà portare ad ognuno di noi. Grazie per gli ultimi 27 anni di Sum 41».

Il tour estivo parte dall’Italia

I Sum 41 partiranno per il tour estivo proprio dall’Italia con uno show allo Slam Dunk Festival a Bellaria Igea Marina in programma per l’1 giugno. Il 10 giugno saranno invece a Jesolo. La band è nata ad Ajax, cittadina dell’Ontario, nel 1996 ed è tra le più rilevanti nel genere pop punk a livello mondiale. L’album d’esordio, All Killer No Filler, pubblicato nel 2001, fu un enorme successo che li consacrò nello scenario del genere. Il singolo estratto, Fat Lip, in poche settimane dall’uscita dell’album scalò le classifiche di tutto il mondo.