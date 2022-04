Sulla mia pelle, stasera su Rai 3: chi è Alessandro Borghi, carriera e vita privata dell’attore

Alessandro Borghi è il protagonista del biopic Sulla mia pelle, in onda questa sera, giovedì 14 aprile 2022, alle 21.20 su Rai 3. Diretto da Alessio Cremonini e uscito nei cinema nel 2018, il film ripercorre l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi.

Sulla mia pelle: cosa sapere sul film in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Sulla mia pelle: la trama

Sulla mia pelle si propone come il racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la vita dei suoi cari, in particolare della sorella Ilaria, per anni in prima linea per portare alla luce la verità sulla morte del fratello e fargli giustizia. In una sera di ottobre del 2009, Cucchi è in macchina con un amico, impegnato a fumare una sigaretta. Dietro di loro, all’improvviso, si ferma un’auto: si tratta di una volante dalla quale scendono due carabinieri che, dopo aver bussato al finestrino, ordinano ai due ragazzi di scendere per una perquisizione.

Trovato con diverse confezioni di hashish, cocaina e una pasticca per l’epilessia, patologia di cui soffre sin da bambino, Cucchi viene portato in commissariato e interrogato. Da quel momento si ritroverà vittima di una drammatica odissea fra caserme e ospedali, fino al decesso.

Sulla mia pelle: il cast

Oltre ad Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi, nel cast di Sulla mia pelle figurano anche Max Tortora (Giovanni Cucchi), Jasmine Trinca (Ilaria Cucchi) e Milva Marigliano (Rita Calore).

Sulla mia pelle: carriera e vita privata di Alessandro Borghi

Sulla mia pelle: Alessandro Borghi, dalle fiction al grande cinema

Nato a Roma nel 1986, Alessandro Borghi è una delle teste di serie del cinema italiano contemporaneo. Dopo la gavetta come stunt-man a Cinecittà tra il 2005 e i 2007, Borghi si è avvicinato al mondo della recitazione con piccoli ruoli in diversi sceneggiati televisivi come Distretto di Polizia, Ho sposato uno sbirro, RIS – Delitti imperfetti e La narcotici. Il suo esordio al cinema, invece, è datato 2011: proprio in quell’anno, infatti, è stato selezionato tra i protagonisti del lungometraggio Cinque del regista Francesco Dominedò, un’occasione che lo porterà a partecipare a progetti come Roma Criminale di Marco Lanzi e a ottenere quelle che sarebbero diventate le parti che lo avrebbero consacrato al successo: Aureliano Adami o Numero 8 in Suburra di Stefano Sollima e Vittorio in Non essere cattivo di Claudio Caligari, un’interpretazione che lo ha portato a vincere il premo Nuovo Imaie Talent Award come migliore attore italiano esordiente e, nel 2015, ad accaparrarsi una nomination ai David di Donatello come migliore attore protagonista.

Tra 2016 e 2018 ha avuto modo di arricchire il suo curriculum con esperienze lavorative di grossa portata: da film come Il più grande sogno, Dalida, Fortunata, The Place, Napoli Velata e Sulla mia pelle, alla possibilità di lavorare con registi del calibro di Paolo Genovese e Ferzan Ozpetek, fino al ruolo di padrino della 74esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e il ritorno nelle vesti di Aureliano Adami per Suburra – La serie, tra le produzioni Netflix più seguite dal pubblico. Il lavoro fatto per restituire dignità alla storia di Cucchi è stato particolarmente apprezzato dalla critica, che lo ha ricoperto di riconoscimenti: il premio Brian, il premio Pasinetti e il David come migliore attore protagonista. Nella sua carriera non c’è mai stato davvero un periodo di stop, se non quello forzato dalla pandemia: tra 2019 e 2022, infatti, è stato protagonista del kolossal di Matteo Rovere Il primo re, della commedia Di tutti i colori di Max Nardari, della co-produzione internazionale di Sky Atlantic Diavoli, dove ha lavorato con Patrick Dempsey e Kasia Smutniak, e delle pellicole Supereroi, Mondocane, Delta e Diversamente. Non si è lasciato sfuggire neppure l’occasione di fare piccoli camei nei videoclip di stelle della musica nostrana, da Elisa ai Negramaro, fino al rapper Salmo.

Sulla mia pelle: vita privata di Alessandro Borghi

Dopo una lunga relazione con la ballerina Roberta Pitrone, Alessandro Borghi è fidanzato da qualche anno con la modella e manager Irene Forti.