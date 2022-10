Cosa non torna nel presunto suicidio di Mario Paciolla in Colombia

Ieri la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio contro ignoti, aperta dopo la morta del cooperante italiano Mario Paciolla, 33 anni e originario di Napoli, avvenuta in circostanze sospette nel 2020 in Colombia. La tesi del suicidio non ha mai convinto i familiari: non avendo ottenuto elementi concreti a verifica di questa ipotesi, i pm romani hanno stabilito che la strada più accreditata resta quella del gesto volontario. Rimangono però tanti punti oscuri.

Cosa faceva in Colombia

Il giornalista e cooperante italiano Mario Paciolla fu trovato impiccato a un lenzuolo nella sua abitazione a San Vicente del Caguán, alle porte dell’Amazzonia, il 15 luglio 2020. Si trovava in Colombia dal 2016: al momento della morte stava collaborando con le Nazioni Unite come volontario per la verifica del corretto svolgimento degli accordi di pace tra il governo locale e gli ex ribelli delle Farc. le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia.

La scena del presunti suicidio

Paciolla fu rinvenuto impiccato con un lenzuolo, con tagli superficiali ai polsi (autoinflitti, secondo le autorità), incompatibili con la quantità di sangue trovata in casa casa, peraltro ripulita a poche ore dalla morte. I poliziotti colombiani intervenuti nell’appartamento non impedirono l’alterazione della scena della presunto suicidio, permettendo infatti ad alcuni membri della missione Onu di raccogliere gli effetti personali di Paciolla e appunto di pulire l’appartamento, complicando le operazioni di ricostruzione dei fatti. A seguito di una mobilitazione generale, sono stati indagati i quattro poliziotti accusati di aver consentito a funzionari delle Nazioni Unite di prelevare oggetti personali della vittima. Le indagini sono terminate con un niente di fatto, ma un’inchiesta di El Espectador ha portato a interessanti rivelazioni.

Il ruolo del contractor

A coordinare la pulizia dell’appartamento fu Christian Leonardo Thompson Garzón, contractor responsabile della sicurezza della missione Onu, nonché ex militare a riposo dell’esercito colombiano, di cui Paciolla non si fidava, come ha raccontato la ex compagna. Fu Thompson a far sparire alcuni oggetti appartenenti al cooperante, come le agende e i quaderni di Mario. Alcuni effetti personali finirono in discarica, ma un mouse del computer di Paciolla sarebbe stato trovato nella sede della missione Onu a Bogotà. Poco dopo tutto il personale della missione che era a San Vincente fu trasferito a Florencia, a circa 150 chilometri di distanza. A un anno dopo la morte di Paciolla, Thompson fu invece promosso a capo nazionale del Centro operazioni di sicurezza Onu.

La seconda autopsia

In Italia fu effettuata una seconda autopsia. Il rapporto dell’équipe medico-legale (che eseguì anche tac, trascurata in Colombia) non escluse che Paciolla potesse essere morto per strangolamento anziché impiccagione. Secondo l’autopsia, inoltre, le ferite potrebbero essere state inflitte quando il cooperante era in uno stato agonizzante oppure già morto.

Il biglietto aereo già comprato

Ad alimentare i maggiori sospetti è il fatto che Paciolla temesse in effetti per la sua incolumità, al punto di aver già acquistato il biglietto aereo per tonare in Italia. Il volo era previsto per il 20 luglio, cinque giorni dopo la morte. Perché suicidarsi? Vista la pandemia in corso, Paciolla avrebbe viaggiato verso l’Italia su un volo umanitario e solo l’Onu poteva preparargli i documenti per la partenza: come raccontato dalla ex compagna, anche lei cooperante in Colombia, Paciolla era terrorizzato: si sentiva spiato e tradito proprio da alcuni colleghi delle Nazioni Unite.

Autore di un report scomodo

Paciolla aveva lavorato a un fascicolo sull’uccisione di numerosi ragazzini, avvenuta durante un bombardamento a un accampamento di dissidenti delle Farc sferrato dall’esercito colombiano. Il report arrivò nelle mani di Roy Barreras, senatore del Partito sociale di Unità nazionale, che chiese spiegazioni a Guillermo Botero, ministro della Difesa. Messo alle strette, quest’ultimo si dimise (oggi è ambasciatore in Cile). Il documento, che doveva rimanere confidenziale per tutelare le informazioni contenute e anche chi lo aveva redatto, fu usato per scopi politici, mettendo senza dubbio in pericolo Paciolla.