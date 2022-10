Suicidio in carcere a Torino: giovane arrestato per furto si toglie la vita

Nuovo suicidio in carcere, questa volta al Lorusso e Cutugno di Torino. Nella mattinata di venerdì 28 ottobre 2022, un giovane detenuto si è tolto la vita impiccandosi nella cella del padiglione B nella sezione “nuovi giunti”. L’uomo era infatti arrivato nella struttura solo due giorni prima per un furto ed era in attesa dell’udienza di convalida. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli agenti.

Suicidio in carcere a Torino



I fatti si sono verificati intorno alle 8. Secondo quanto ricostruito, il detenuto ha atteso il passaggio degli operatori per la terapia dei compagni di cella, avvenuta alle 7:30, e si è impiccato. L’allarme è stato lanciato immediatamente e i poliziotti hanno provato a lungo a rianimarlo. In particolare, tra loro c’era un volontario della Croce rossa che ha subito praticato le manovre opportune. Purtroppo, si sono rivelate vane e ha dovuto arrendersi a dichiarare il decesso.

L’uomo era stato arrestato mercoledì per aver rubato un paio di cuffie bluetooth. Ieri si era tenuta l’udienza di convalida e il giudice si era riservato di decidere se tenerlo in carcere o liberarlo, ma non ha fatto in tempo a comunicarglielo. La direttrice del carcere Cosima Buccoliero si è detta sconfortata per l’accaduto: «La visita all’ingresso non aveva rilevato criticità, non c’è stato neanche il tempo di accorgersi di qualche problema e di intervenire».

L’appello dei sindacati a Nordio: «Subito riforme strutturali»

Si tratta del settantaduesimo suicidio in cella nel corso di quest’anno, a cui vanno aggiunti quattro appartenenti al corpo di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Numeri ricordati anche dalla neo premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Camera dei Deputati e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale ha annunciato che farà a breve visita in alcuni istituti carcerari. Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, gli ha suggerito di non comunicare preventivamente le visite, neppure alla sua scorta, e gli ha chiesto di aprire un confronto con le organizzazioni sindacali per discutere di riforme strutturali, organici, assunzioni ordinarie e straordinarie, strutture, infrastrutture, equipaggiamenti, strumentazione e organizzazione.

Secondo il sindacalista, «l’esorbitante numero dei suicidi risulta persino basso se si considerano le condizioni d’invivibilità e d’ingestibilità delle carceri, e lo si deve al diuturno sacrificio delle donne e degli uomini del Corpo di polizia penitenziaria che, sottodimensionati negli organici di ben 18 mila unità, riescono ogni giorno a salvare decine di vite».