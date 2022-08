Suicidio assistito, ok al farmaco per Antonio: è il secondo caso in Italia

La Commissione di esperti dell’ASUR Marche ha dato l’ok al farmaco che consentirà ad “Antonio” di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Il 44enne, tetraplegico da otto anni, sarà così il secondo italiano dopo Federico Carboni ad accedere legalmente alla pratica del fine vita.

Suicidio assistito nelle Marche

Assistito dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, dopo due anni di battaglie l’uomo potrà dare concretezza alle sue volontà. Per poter procedere all’operazione mancava infatti il parere degli esperti sul medicinale e sulle modalità di auto somministrazione, che ha confermato quanto indicato dalla relazione del dottor Mario Riccio (medico anestesista e consulente del collegio legale di Antonio). «Il Tiopentone sodico e i dosaggi indicati risultano compatibili agli scopi prefissati dal paziente, che potrà assumere il farmaco in autonomia in un contesto operativo decoroso e con effetti fisicamente non dolorosi », si legge infatti nel parere.

Si è così conclusa la procedura, avviata due anni prima, che permetterà all’uomo, quando vorrà, di porre fine alle sue sofferenze senza che l’aiuto configuri reato ai sensi dell’articolo 580 del Codice Penale. Una notizia che lo stesso Antonio ha accolto benevolmente: «Sono felice di poter avere vicino i miei cari qui con me, a casa mia fino all’ultimo momento. Inizio ora a predisporre ogni cosa al fine di procedere in tempi brevi con il suicidio assistito».

Il parere negativo del Comitato Etico

Nonostante la relazione della Commissione Medica, il Comitato Etico ha ribadito il suo parere negativo alla richiesta dell’uomo (che non è comunque vincolante). Pur riconoscendo che il paziente sia capace di autodeterminarsi, affetto da patologia irreversibile che produce sofferenza fisica o psicologica e sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, ha infatti raccomandato di tentare di rafforzare l’assistenza e le cure palliative. L’associazione Coscioni si è auspicata che l’ASUR Marche fornisca tutti gli interventi indicati dal Comitato Etico fino al giorno in cui Antonio deciderà di procedere con il suicidio assistito.