Suicidio assistito, Cappato torna in Svizzera con un uomo malato di Parkinson

Marco Cappato torna in Svizzera per aiutare un uomo malato di Parkinsonismo atipico. Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni si rende così protagonista di quella che definisce una «nuova disobbedienza civile» e risponde presente alla richiesta dell’uomo, che vuole accedere al suicidio assistito in maniera legale, nel Paese elvetico. Lo stesso Cappato chiarisce che «la persona accompagnata non è “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, quindi, come la 69enne veneta Elena Altamira» e che quindi «non rientra nei casi previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato-Dj Fabo per l’accesso al suicidio assistito in Italia».

La moglie: «La scelta del fine vita è diritto fondamentale»

Sul profilo dell’associazione Luca Coscioni, è stata la moglie dell’uomo affetto da Parkinson, chiamato Romano, a voler spiegare la vicenda. Dopo aver parlato della malattia del marito, spiega: «Ci siamo rivolta all’associazione, chiedendo aiuto a Marco Cappato, per evitare problemi legali visto che nel nostro Paese non esiste un quadro legislativo chiaro sulla scelta del fine vita, che è un diritto fondamentale dell’uomo. Ora dopo un lungo viaggio, molto faticoso, siamo arrivati in Svizzera e stiamo aspettando la visita. Se Romano confermerà la sua decisione consapevole e responsabile già espressa sarà libero di porre fine alle sue sofferenze». Poi un secondo video: «In un momento così doloroso, e così importante, avrei voluto vicino a me la mia comunità e anche il mio Stato. Invece no, sono In Svizzera con Romano, in un altro Paese, perché possa essere aiutato a interrompere le sue sofferenze».

“In un momento così doloroso, e così importante, avrei voluto vicino a me la mia comunità e anche il mio Stato. Invece no, sono In Svizzera con Romano, in un altro Paese, perché possa essere aiutato a interrompere le sue sofferenze.” pic.twitter.com/3V38Fvot9J — Associazione Luca Coscioni (@ass_coscioni) November 25, 2022

Cappato: «Sono di nuovo in Svizzera»

Sui social Marco Cappato non ha commentato direttamente la vicenda, ma si è limitato a rilanciare il video con le parole della donna e a scrivere che è «di nuovo in Svizzera per far valere quello che dovrebbe essere un diritto umano fondamentale». Rischia, come scrive invece il profilo dell’associazione Luca Coscioni, fino a 12 anni.