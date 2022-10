Russia, ancora suicidi in un centro di addestramento

Tre uomini arruolati in seguito alla mobilitazione parziale sono morti in un centro di addestramento dell’esercito nel villaggio di Poroshino. Lo riporta l’agenzia di stampa locale EAN, citando il deputato della Duma di Stato russa Maxim Ivanov. «Sì, confermo che sono morte tre persone», ha dichiarato il parlamentare. «Uno degli uomini mobilitati è morto per un infarto, un altro si è suicidato». Ivanov ha però specificato che «iI terzo è stato dimesso e rimandato a casa dove è morto di cirrosi epatica». I media locali qualche giorno fa avevano dato la notizia del suicidio nello stesso centro di un 46enneoriginario di Kurgan, nella Russia occidentale. L’uomo era stato trovato senza vita nella mensa con ferite d’arma da taglio sul collo con a fianco un coltello.

Nel centro di Poroshino era stato introdotto il divieto di consumare alcolici

Nel centro di Poroshino da giorni è stato introdotto il divieto di consumare alcolici. Nelle regioni di Novosibirsk, in Siberia, di Zabaykalsky e nel distretto di Tarbagatay in Buriazia invece è stata vietata la vendita di alcolici nei negozi che si trovano vicino agli uffici di leva e alla scuola del comando militare.

Il suicidio del rapper Ivan Petunin: «Non sono pronto a uccidere per nessun ideale»

Pochi giorni fa aveva destato scalpore la morte del giovane rapper Ivan Petunin che si era tolto la vita a Krasnodar in segno di protesta contro la guerra. «Se stai guardando questo video non sono più vivo, non posso prendere il peccato dell’omicidio sulla mia anima e non voglio», aveva detto il 27enne nel filmato registrato il primo ottobre e postato sui social. «Non sono pronto a uccidere per nessun ideale».

Una 17enne arrestata per aver lanciato Molotov contro un centro di addestramento

Continuano intanto gli attacchi incendiari contro gli uffici di leva. Una studentessa di 17enne è stata arrestata a Kazan per aver lanciato due molotov contro un centro di reclutamento. Una terza bottiglia incendiaria le è stata trovata addosso al momento del fermo. La ragazza ha detto di voler dare fuoco all’edificio in segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina e la mobilitazione.