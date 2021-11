Suicide Squad, stasera su Italia 1: 5 curiosità sul film con Will Smith

Stasera 10 novembre 2021, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda Suicide Squad, film del 2016 di David Ayer con Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto. Creato come parte del DC Universe, nonostante un premio Oscar per il trucco non ha convinto fan e produttori, che hanno deciso di abbandonare l’idea di un sequel in favore del recente reboot di James Gunn. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Suicide Squad, trama e cast del film stasera 10 novembre 2021 su Italia 1

Il film prende avvio dalla conclusione di Batman Vs Superman. La morte dell’eroe di Kripton ha scosso il mondo, ora più debole e meno sicuro. Per questo motivo, l’agente governativa Amanda Waller (Viola Davis) decide di assemblare la Suicide Squad, un team di pericolosi criminali che riunisce varie nemesi di Batman. Si tratta del sicario Deadshot (Will Smith), l’ex psichiatra Harley Quinn (Margot Robbie), il rapinatore Captain Boomerang (Jai Courtney), l’ex gangstar Diablo (Jay Hernandez), il mercenario Slipknot (Adam Beach) e l’uomo coccodrillo Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje).

I sei, sotto il comando del generale dei marines Rick Flag (Joel Kinnaman), devono sventare il piano malefico dell’Incantatrice, una maga che ha preso possesso del corpo dell’archeologa June Moone (Cara Delevigne). Quando la donna inizia a seminare il panico a Midway City, i supercriminali della Suicide Squad devono scendere in campo per fare ciò che non avrebbero mai creduto di compiere: salvare il mondo. Nel cast anche Ben Affleck, in un breve cameo nei panni di Batman, e Jared Leto in quelli di Joker, fidanzato di Harley Quinn.

Suicide Squad, cinque curiosità sul film stasera 10 novembre 2021 su Italia 1

Suicide Squad, l’allenamento di Margot Robbie e Will Smith

Come riporta Imdb, Margot Robbie si è allenata duramente per sei mesi prima di interpretare Harley Quinn. Nel suo programma ci sono stati esercizi di boxe, addestramento con armi, ginnastica a corpo libero e apnea subacquea. Per preparare al meglio la sua performance nei panni di Deadshot, Will Smith ha trascorso del tempo al fianco dei Navy Seal, esercitandosi a sparare con ogni tipo di arma da fuoco, mostrando anche un’ottima mira.

Suicide Squad, la versione di David Ayer deluso da Warner Bros.

Dopo le recensioni negative, il regista David Ayer si giustificò parlando di una pellicola diversa rispetto a quanto sperato, modificata dai tagli voluti da Warner Bros. in fase di postproduzione. In seguito all’arrivo di Zack Snyder’s Justice League, la versione originale del cinecomic con Batman e Superman senza i tagli della casa di produzione, Ayer ha affermato di esser pronto a pubblicare anch’egli il suo montaggio originale. Le novità riguarderebbero, tra gli altri, il personaggio di Joker con scene più profonde e una maggiore presenza in scena. Su Twitter, l’hashtag per la pubblicazione di tale versione è subito balzato in vetta ai trend topic.

Suicide Squad, i sexy toys regalati da Jared Leto al cast

Jared Leto si è talmente immerso nella parte del Joker da non lasciare il personaggio nemmeno dopo la fine delle riprese. Il frontman della rock band 30 Seconds to Mars ha persino inviato dei regali al cast in puro stile Joker: un topo vivo per Margot Robbie, dei proiettili per Will Smith e una rivista di Playboy per Adewale Akinnuoye-Agbaje oltre a vari sex toys per tutta la troupe.

Suicide Squad, la bizzarra richiesta del regista a Cara Delevigne

Si sa, molto spesso gli attori si preparano ad interpretare un personaggio nei modi più disparati. Poche situazioni però superano quella che ha riguardato Cara Delevigne per la sua Incantatrice. Il regista David Ayer le ha infatti chiesto, per una migliore resa della villain, di camminare nuda per i boschi, preferibilmente sotto la luna piena, e immergersi nel fango naturale. Secondo quanto riferisce Imdb, l’attrice ha effettivamente rispettato la richiesta nel complesso privato di sua sorella, evitando così sguardi indiscreti.

Suicide Squad, gli incassi e le lodi a Jared Leto

Nonostante le critiche e le recensioni negative, Suicide Squad ha incassato oltre 730 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 175 milioni. Poco apprezzata la trama, giudicata confusionaria, elogiate invece le performance degli attori. Sugli scudi, secondo la critica, Margot Robbie e Jared Leto, chiamato al delicato ruolo di prendere il testimone di Joker dal compianto premio Oscar Heath Ledger.