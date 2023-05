Suicide Squad stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 22 maggio, alle 21.20 su Italia 1, andrà in onda Suicide Squad, film del 2016 diretto da David Ayer. Nell’universo di Superman e Batman, un’agenzia governativa top secret si trova ad affrontare un nuovo e temibile nemico proveniente dal lontano passato. Per sconfiggerlo, decide di formare un team composto dai più pericolosi criminali, tra cui Harley Quinn e Deadshot. Accettando in cambio uno sconto di pena, la banda inizia la missione ma incontrerà ben presto ostacoli che metteranno a repentaglio fedeltà e onore. Nel cast Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Cara Delevingne e Viola Davis. La vision sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Inifinity.

Suicide Squad, trama e cast del film stasera 22 maggio 2023 su Italia 1

La trama del film di Ayer ha inizio poco dopo il finale di Batman Vs. Superman e l’improvvisa morte del kriptoniano Clark Kent. Con la Terra orfana del suo più valido difensore, l’ufficiale del governo Amanda Waller (Viola Davis) è al lavoro per trovare una soluzione in grado di tenere al sicuro il pianeta in caso di eventuali minacce future. Contro ogni remora, decide di creare la Task Force X, gruppo composto dai più temibili criminali, messi in cella proprio da Batman (Ben Affleck) e Superman (Henry Cavill). Si tratta di Deadshot (Will Smith), il cecchino migliore al mondo, Harley Quinn (Margot Robbie), ex psichiatra che ha ceduto al fascino di Joker (Jared Leto), e June Moone (Cara Delevingne), archeologa posseduta dallo spirito dell’Incantatrice, perfida divinità del passato. Quest’ultima si ribella però alle volontà di Waller e mette a soqquadro Midway City risvegliando il fratello Incubus (Robin Atkin Downes).

Mentre la popolazione cade sotto i colpi delle forze nemiche, Waller convoca il colonnello Rick Flag (Joel Kinnaman), fidanzato di June ed esperto militare. L’obiettivo è guidare la Task Force X e sventare il piano dell’Incantatrice prima che sia troppo tardi. Alla squadra si uniscono ben presto El Diablo (Jay Hernandez), capace di manipolare il fuoco, e Captain Boomerang (Jai Courtney), un ladro professionista. Nel team entrano poi l’uomo-coccodrillo Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje), l’arrampicatore Slipknot (Adam Beach) e la samurai Katana (Karen Fukuhara). Mentre il team si fa largo per le strade di Midway City, una nuova minaccia giunge dall’esterno. Joker, ancora innamorato di Harley Quinn, intende liberarla e iniziare una nuova vita con lei.

Suicide Squad, 5 curiosità sul film stasera 22 maggio 2023 su Italia 1

Suicide Squad, Margot Robbie non ha voluto controfigure

Margot Robbie ha confermato durante le interviste promozionali di aver svolto gran parte delle acrobazie di Harley Quinn senza l’aiuto di una controfigura. Per preparare al meglio la parte, ha fatto un allenamento di sei mesi fra ginnastica, boxe e addestramento con le armi. Ha persino imparato a trattenere il fiato per diversi minuti qualora dovessero esserci lunghe scene subacquee.

Suicide Squad, Tom Hardy ha rifiutato per Revenant

Interpretato da Joel Kinnaman, il colonnello Rick Flag avrebbe dovuto avere il volto di Tom Hardy. L’attore accettò la parte dal regista Ayer, ma dovette successivamente rinunciare per prendere parte a Revenant – Il redivivo con Leonardo DiCaprio. Per Hardy sarebbe stato un ritorno nell’universo dei fumetti DC dopo aver interpretato Bane ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

Suicide Squad, gli elogi al Joker di Jared Leto

Nonostante una critica molto negativa per trama e montaggio finale, il film di David Ayer ha ricevuto ampie critiche per il personaggio di Joker. Particolarmente brillante nella sua performance, Jared Leto ha ottenuto il plauso generale per aver dato vita a un «personaggio quasi shakespeariano». L’attore ha ripreso i panni del folle criminale anche nel finale di Zack Snyder’s Justice League, versione uscita soltanto in home video.

Suicide Squad, la Ayer Cut mai rilasciata da Warner Bros.

Dopo il successo della già citata Zack Snyder’s Justice League, David Ayer annunciò una personale versione di Suicide Squad che però non ha mai visto la luce nonostante la grande richiesta del pubblico. Rispetto al montaggio finale, tale film avrebbe avuto un tono meno comico e numerose scene aggiuntive. Oltre a un maggior spazio per Joker, la pellicola avrebbe presentato una scena d’apertura alternativa e un triangolo amoroso tra alcuni protagonisti.

Suicide Squad, critica e incassi al botteghino

Partendo da un budget di 175 milioni di dollari, il film di Ayer ne ha incassati 746 in tutto il mondo, di cui 325 soltanto negli Usa. Nonostante gli ottimi risultati al botteghino internazionale, il film ha subito pesanti critiche per via di numerose recensioni negative. Su Rotten Tomatoes vanta il 26 per cento di giudizi positivi con una votazione media di 4.9 su 10. Fra i pochi a lodarlo ci fu però il Guardian, che parlò di un film «così cattivo fino all’osso da risultare buono».