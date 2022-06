Suicide Six, il resort sciistico del Vermont cambierà nome

Il resort sciistico Suicide Six, nel Vermont, è un’istituzione. Unanimemente considerata come la prima stazione degli Stati Uniti, da quasi un secolo accoglie visitatori e turisti all’insegna del divertimento sulla neve. Ora però ha ufficializzato un rebranding con un nome meno dark. «Si tratta di una modifica necessaria per continuare una storia di inclusione e accessibilità», si legge sul sito ufficiale del complesso. «Il nostro team abbraccia e condivide le preoccupazioni circa gli effetti che il nome storico può arrecare all’intera popolazione». L’ufficialità dovrebbe arrivare nell’arco delle prossime settimane.

Vermont’s Suicide Six Recreation Area will retire its name this summer due to its negative connotation. A new name has already been determined and will be announced in the coming weeks. Read more: https://t.co/3OUqJfUE5F #skinews — Ski Area Management (@saminfo) June 29, 2022

La storia del resort Suicide Six e gli altri rebranding americani

Suicide Six si trova nei pressi della città di Pomfret, nel Vermont, circa 80 chilometri a sud della capitale Montpelier. Situata a nord di Woodstock, ha aperto nel 1936, ed è la prima grande area sciistica degli Stati Uniti. Qui Wallace Bunny Bertram, ex istruttore di sci del Dartmouth College, realizzò un primitivo sistema di traino, l’antenato dei moderni impianti di risalita. Fu proprio lui a dare al sito, che sorge sulla Hill 6, il singolare nome di Suicide Six, scherzando sul fatto che sciare lungo il versante ripido della collina fosse un suicidio. Oggi però è arrivato il momento di cambiarlo. «Sebbene alcuni trovino difficile accettare il cambiamento, siamo convinti che sia la strada giusta da seguire», si legge nel comunicato ufficiale del resort. «Dopo molte riflessioni, abbiamo sviluppato un nuovo nome che non vediamo l’ora di condividere».

Suicide Six ha da tempo aderito all’iniziativa Fairness, Equity and Diversity (Equità, parità e diversità) di Ski Vermont. Con altre 47 stazioni sciistiche americane ha firmato una lettera aperta nel 2020 per sostenere il movimento Black Lives Matter. Il resort non sarà però il primo a cambiare il proprio nome. Nel 2021 la Squaw Valley Alpine Meadows, località californiana che ha ospitato i Giochi Olimpici invernali del 1960, cambiò il suo nome in Palisades Tahoe. Conteneva infatti un termine dispregiativo nei confronti delle donne indigene paragonabile alla N-word per le persone di colore. Discorso simile per Pocahontas Cabins, serie di baite di montagna, che oggi si chiama Miette Moutain Cabins. Il nome della celebre nativa americana era infatti usato in modo dispregiativo.