Si è suicidato Huu Can Tran, il killer di Monterey Park

Si è suicidato Huu Can Tran, il killer che ha fatto fuoco in una scuola di ballo di Monterey Park, nella contea di Los Angeles. Dopo aver sparato e ucciso dieci persone, il 72enne si era diretto in un altro locale, pronto a sparare di nuovo: qui era stato disarmato da clienti-eroi, per poi darsi alla fuga al volante di un furgoncino bianco. Una volta fermato e circondato dalla polizia, Huu Can Tran si è tolto la vita.

In un altro locale è stato poi fermato da alcuni clienti-eroi

La sparatoria è avvenuta durante i festeggiamenti per il capodanno lunare. Huu Can Tran ha fatto irruzione nello Star Ballroom Dance Studio, armato di un fucile d’assalto, freddando cinque uomini e cinque donne, tra i 50 e i 60 anni, che si trovavano sulla pista. Altre dieci persone sono state ferite e sono attualmente ricoverate in ospedale. Una ventina dopo l’aggressore si è spostato a tre chilometri dal luogo del massacro. Entrato al Lai Lai di Alhambra con un’arma diversa da quella usata a Monterey Park, probabilmente una pistola, è stato bloccato e disarmato da alcuni avventori. Fuggito a bordo di un van bianco, Huu Can Tran ha percorso circa 50 chilometri, prima di essere fermato a Torrance dalle squadre speciali. E a quel punto si è ucciso.

Aveva insegnato nella scuola di ballo dove ha compiuto la strage

Inizialmente, per questa ennesima strage statunitense, si era pensato alla pista razziale. L’attacco si è infatti verificato in un’area abitata quasi esclusivamente da persone nate in Cina o di origini cinesi. Tuttavia, lo stesso Huu Can Tran è immigrato negli Stati Uniti dalla Repubblica Popolare. Proprio nella sala da ballo teatro dell’attacco, dove aveva insegnato in passato per poi lavorare come camionista, il killer di Monterey Park aveva conosciuto una donna con la quale si era sposato, per poi divorziare nel 2005. Alla base del folle gesto potrebbero esserci questioni personali: la polizia sta indagando.